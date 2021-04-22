В Бишкеке 22 апреля днем без осадков. Температура воздуха ожидается +11 градусов. День увеличился до 13 часов 41 минуты.

В столице разговление (ифтар) — в 19.57. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мамыра, Жылга-Сай, Проектируемая);

9.00-12.00 — отрезки улиц Гагарина, Репина, Купянской, Хоперской;

9.00-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Волховской, Токтоналиева, 28;

9.00-18.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Месароша, Арзамасской, Сельсоветской, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Эр-Тайлак, Чортекова, Кожомкулова, Шералиева), «Ынтымак», «Киргизия-1» (улицы Боз-Болток, Эркин-Тоо);

9.30-12.00 — 10-й микрорайон, 1-3, 25-27;

9.30-19.00 — жилмассив «Дордой», отрезки улиц Буденного, Комсомольской, Салиевой;

9.30-17.00 — улица Суеркулова, 6а, жилмассив «Мурас-Ордо»;

10.30-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Шабдана Баатыра);

12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Огуз-Ата, Кырк-Кыз, Тимура Фрунзе, Гагарина);

13.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 57, 60-71, 64/1, 64/2.

Холодной воды не будет:

9.00-19.00 — в селах Сарбан, Джал, Нижний Орок, Верхний Орок, Кашка-Баш, Достук, а также в жилмассивах «Орок», «ТЭЦ-2», «Ак-Орго», «50-й квартал», «Новая Селекция», на улицах Акыл-Карачач, Ахунбаева, Гул-Ордо, Долон-Бий в жилмассиве «Ак-Ордо».

Горячей воды не будет:

21-24 апреля — в частном секторе Бишкека. Подробнее

У кого намечается той

Казыбек Эргешов

Родился 22 апреля 1969 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Жаныбек Аматов

Родился 22 апреля 1989 года в Узгене. Самбист и боец смешанного стиля. Чынгыз Жумалиев Родился 22 апреля 1989 года во Фрунзе. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

Международный день Земли

Праздник учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Термин «Мать-Земля» принят во многих странах, он отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком.

Международный день Матери-Земли призван напомнить, что каждый из нас обязан своим существованием нашей планете и ее экосистемам. Он дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения Земли.

Люди, которые меняли мир

Родился академик Каип Оторбаев

Родился 22 апреля 1922 года в селе Тегерменты Кеминского района Чуйской области. Видный ученый и общественный деятель, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор географических наук, профессор, почетный член географического общества СССР, ветеран отечественного спорта.

Принимал активное участие в подготовке научных и педагогических кадров и специалистов для народного хозяйства. Многие годы возглавлял Кыргызский государственный университет. На протяжении многих лет академик подготовил 5 докторов и 18 кандидатов наук.

Свою научно-педагогическую работу академик Каип Оторбаев умело сочетал с общественной деятельностью. Видный ученый дважды избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Многие годы возглавлял республиканский Комитет защиты мира.

Умер в 2015-м.

Умер Джумабек Асанкулов

Кыргызский советский работник органов госбезопасности генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов родился 20 февраля 1927 года в селе Кепер-Арык Московского района Чуйской области. В органах госбезопасности с 1946-го.

В 1989-1991 годах был председателем КГБ Киргизской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва, народный депутат СССР. Личность легендарная для политической элиты Кыргызстана.

Умер в 2007-м.

Умер архитектор Александр Голованев

Родился 23 июня 1916 года в Алма-Ате. В 1937-м окончил Фрунзенский строительный техникум. В 1938 году по приглашению пошел работать в проектный институт «Кыргызгоспроект».

Создал многочисленные проекты жилых и общественных зданий, градостроительных комплексов и населенных мест Фрунзе. Среди известных зданий, получивших признание общественности, выделяется Фрунзенский горком Компартии Киргизии с залом собраний. По проекту Александра Голованева построено в первой половине 1970-х здание МВД.

Значительный вклад архитектор внес и в застройку Нарына.

Умер в 2014 году.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

цветочная ярмарка развернулась на площади Победы;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на спектакль «Каркыранын канаты».

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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