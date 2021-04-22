В Бишкеке 22 апреля днем без осадков. Температура воздуха ожидается +11 градусов. День увеличился до 13 часов 41 минуты.
В столице разговление (ифтар) — в 19.57. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мамыра, Жылга-Сай, Проектируемая);
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Гагарина, Репина, Купянской, Хоперской;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Волховской, Токтоналиева, 28;
- 9.00-18.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Месароша, Арзамасской, Сельсоветской, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Эр-Тайлак, Чортекова, Кожомкулова, Шералиева), «Ынтымак», «Киргизия-1» (улицы Боз-Болток, Эркин-Тоо);
- 9.30-12.00 — 10-й микрорайон, 1-3, 25-27;
- 9.30-19.00 — жилмассив «Дордой», отрезки улиц Буденного, Комсомольской, Салиевой;
- 9.30-17.00 — улица Суеркулова, 6а, жилмассив «Мурас-Ордо»;
- 10.30-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Шабдана Баатыра);
- 12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Огуз-Ата, Кырк-Кыз, Тимура Фрунзе, Гагарина);
- 13.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 57, 60-71, 64/1, 64/2.
Холодной воды не будет:
- 9.00-19.00 — в селах Сарбан, Джал, Нижний Орок, Верхний Орок, Кашка-Баш, Достук, а также в жилмассивах «Орок», «ТЭЦ-2», «Ак-Орго», «50-й квартал», «Новая Селекция», на улицах Акыл-Карачач, Ахунбаева, Гул-Ордо, Долон-Бий в жилмассиве «Ак-Ордо».
Горячей воды не будет:
- 21-24 апреля — в частном секторе Бишкека. Подробнее
У кого намечается той
Казыбек Эргешов
Родился 22 апреля 1969 года. Депутат Бишкекского горкенеша.
Жаныбек Аматов
Чынгыз Жумалиев
Родился 22 апреля 1989 года во Фрунзе. Депутат Бишкекского горкенеша.
Памятные даты
Международный день Земли
Праздник учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Термин «Мать-Земля» принят во многих странах, он отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком.
Международный день Матери-Земли призван напомнить, что каждый из нас обязан своим существованием нашей планете и ее экосистемам. Он дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения Земли.
Люди, которые меняли мир
Родился академик Каип Оторбаев
Родился 22 апреля 1922 года в селе Тегерменты Кеминского района Чуйской области. Видный ученый и общественный деятель, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор географических наук, профессор, почетный член географического общества СССР, ветеран отечественного спорта.
Принимал активное участие в подготовке научных и педагогических кадров и специалистов для народного хозяйства. Многие годы возглавлял Кыргызский государственный университет. На протяжении многих лет академик подготовил 5 докторов и 18 кандидатов наук.
Свою научно-педагогическую работу академик Каип Оторбаев умело сочетал с общественной деятельностью. Видный ученый дважды избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Многие годы возглавлял республиканский Комитет защиты мира.
Умер в 2015-м.
Умер Джумабек Асанкулов
Кыргызский советский работник органов госбезопасности генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов родился 20 февраля 1927 года в селе Кепер-Арык Московского района Чуйской области. В органах госбезопасности с 1946-го.
В 1989-1991 годах был председателем КГБ Киргизской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва, народный депутат СССР. Личность легендарная для политической элиты Кыргызстана.
Умер в 2007-м.
Умер архитектор Александр Голованев
Родился 23 июня 1916 года в Алма-Ате. В 1937-м окончил Фрунзенский строительный техникум. В 1938 году по приглашению пошел работать в проектный институт «Кыргызгоспроект».
Создал многочисленные проекты жилых и общественных зданий, градостроительных комплексов и населенных мест Фрунзе. Среди известных зданий, получивших признание общественности, выделяется Фрунзенский горком Компартии Киргизии с залом собраний. По проекту Александра Голованева построено в первой половине 1970-х здание МВД.
Значительный вклад архитектор внес и в застройку Нарына.
Умер в 2014 году.
Куда сходить Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
- цветочная ярмарка развернулась на площади Победы;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на спектакль «Каркыранын канаты».
Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.