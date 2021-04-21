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Общество
Сюжет: COVID-19

Ученые Узбекистана разработали лекарство против COVID-19

Узбекско-китайский препарат «Рутан», созданный Институтом биоорганической химии Узбекистана на основе растения Rhus coriaria Totum (сумах дубильный), является единственным эффективным лекарством против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Академии наук РУз.

«Совместно с учеными Академии наук Китая проведены дополнительные исследования, в результате которых установлено, что «Рутан» является единственным эффективным лекарством против вируса SARS-CoV-2», — информирует пресс-служба.

По ее данным, противовирусный препарат обладает антиоксидантными и антигипоксическими свойствами. Он подавляет ферментные системы вируса SARS-CoV-2 и предотвращает развитие цитокинового шторма.

Подчеркивается, что, по данным рандомизированных клинических исследований препарата «Рутан», он разрешен к применению в качестве лекарственного средства при лечении COVID-19. В зависимости от дозировки он может применяться при лечении различной степени тяжести и поражении легких пневмонией.

«Рутан» является абсолютно безопасным препаратом и повышает устойчивость зараженного коронавирусом к кислородной недостаточности. Специалистам и врачам предлагается ознакомиться с молекулярным механизмом воздействия препарата, а также с его воздействием на иммунную систему на сайте Института биоорганической химии Академии наук Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191012/
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