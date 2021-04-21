Установка забора в парке Победы Бишкека законна. Расширяют кафе

Установка забора в парке Победы Бишкека законна. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По информации Бишкекглавархитектуры, владелец кафе огораживает свою, отведенную территорию. По архивным материалам, границы ОсОО «Зет Системс» проходят на этом месте. Зону отдыха реконструируют, кафе расширят и появится бассейн.

Ранее жительница Бишкека пожаловалась на застройку парков и скверов. По словам горожанки, по улице Токомбаева напротив парка Победы имени Даира Асанова установили столбы для будущего забора. Однако на этом месте растут десятки сосен и елей.