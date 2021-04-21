20:12
USD 84.80
EUR 102.34
RUB 1.12
Общество

Установка забора в парке Победы Бишкека законна. Расширяют кафе

Установка забора в парке Победы Бишкека законна. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По информации Бишкекглавархитектуры, владелец кафе огораживает свою, отведенную территорию. По архивным материалам, границы ОсОО «Зет Системс» проходят на этом месте. Зону отдыха реконструируют, кафе расширят и появится бассейн.

Ранее жительница Бишкека пожаловалась на застройку парков и скверов. По словам горожанки, по улице Токомбаева напротив парка Победы имени Даира Асанова установили столбы для будущего забора. Однако на этом месте растут десятки сосен и елей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190958/
просмотров: 399
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанин жалуется на городские власти: превратили парк Ататюрка в ночлежку
Возвели столбы для забора. В Бишкеке застраивают парк Победы
Аллея журналистов в Парке здоровья. Представители СМИ посадили деревья в Бишкеке
Строительная фирма вырыла траншею возле детской площадки. Горожане обеспокоены
Читатель просит отремонтировать контейнер для сбора пластика возле больницы
В Чолпон-Ате реконструируют парк Победы
В Бишкеке на проспекте Жибек Жолу самовольно установили знак видеофиксации
Из раздевалки спорткомплекса в Бишкеке украли несколько телефонов детей
В 4-м микрорайоне Бишкека вандалы сломали элементы детской площадки
На опасный пандус жалуются жители Бишкека. Там уже провалился велосипедист
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от&nbsp;коронавируса Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
Не&nbsp;слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев Не слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев
Бизнес
Подписка онлайн-кинотеатра IVI бесплатно для всех абонентов Beeline! Подписка онлайн-кинотеатра IVI бесплатно для всех абонентов Beeline!
Завершился второй сезон Кубка банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; по&nbsp;футзалу Завершился второй сезон Кубка банка «Бай-Тушум» по футзалу
Коммерческий банк &laquo;Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; официальный банк Кыргызского футбольного союза Коммерческий банк «Кыргызстан» — официальный банк Кыргызского футбольного союза
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; объявляет тендер на&nbsp;закупку оборудования ИА «24.kg» объявляет тендер на закупку оборудования
21 апреля, среда
20:02
Конфликт из-за строймусора. Горожанин просит уважать труд работников «Тазалыка» Конфликт из-за строймусора. Горожанин просит уважать тр...
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:50
Пропавшую в Джалал-Абадской области девочку нашли в городе Ош
19:37
Установка забора в парке Победы Бишкека законна. Расширяют кафе
19:28
Насилие в детсаду Оша. Лига защитников прав ребенка взяла дело под контроль