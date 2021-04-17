Бюджет не позволяет. Зарплаты медикам поднять не могут, но компенсации выплатят

Сегодня в Минздраве встретились медики Бишкека, Чуйской области и первый вице-премьер-министр Артем Новиков. Об этом 24.kg сообщил юрист в сфере здравоохранения Нуралы Айдаров.

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По его словам, на встрече присутствовали замминистра здравоохранения, статс-секретарь, представители ФОМС и уполномоченный по предупреждению коррупции.

«Свыше 15 врачей пришли на встречу и подняли наболевшие вопросы. Нам сказали, что в течение двух недель выпустят распоряжение и начнут перечислять компенсации медикам, работавшим в красных зонах. Еще мы говорили о том, что более 90 врачей получили отказы на выплаты в размере 200 тысяч сомов, этот вопрос тоже пообещали рассмотреть», — рассказал он.

Чиновники отметили, что поднять зарплату медикам не получится, потому что в бюджете недостаточно средств на это.

Вчера медики Бишкека и Чуйской области вышли на митинг к зданию Жогорку Кенеша. Более 100 врачей требуют, чтобы им выплатили обещанные компенсации в 200 тысяч сомов за работу в красных зонах. Помимо этого, они просят власти увеличить заработные платы.

Позже стало известно, что первый вице-премьер-министр Артем Новиков принял врачей для переговоров.