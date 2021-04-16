Убийство Лимонти. Обвиняемый отказался выходить из камеры СИЗО ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство по делу об убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти.

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Обвиняемого Талгата Шамиева не доставили в суд. Ранее судья Мирлан Термечиков направлял требование в СИЗО ГКНБ о том, чтобы его доставили в специальную комнату для участия в онлайн-заседании суда. Однако из следственного изолятора сообщили, что обвиняемый не вышел из своей камеры, сказав, что будет участвовать в разбирательстве только лично присутствуя в зале суда.

Адвокат Талгата Шамиева Жаныбек Монолбаев сообщил, что встречался с подзащитным и объяснил, что онлайн-процесс никак не ущемит его права, но он, видимо, не захотел отказываться от своей позиции.

Заседание отложили на 23 апреля.

Напомним, кримавторитета по прозвищу Лимонти убили 28 марта 2020 года в Нарыне. Его труп обвиняемый Талгат Шамиев привез в УВД и сам признался в содеянном. Известно, что убийство было совершено на почве мести. Алмазбек Сулайманов жестоко убил в 1998 году члена ОПГ Имангазы Шамиева.