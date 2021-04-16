15:38
USD 84.78
EUR 101.57
RUB 1.10
Общество

Убийство Лимонти. Обвиняемый отказался выходить из камеры СИЗО ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство по делу об убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти.

Читайте по теме
Убийство Лимонти. Потерпевшая сторона выступила против присутствия СМИ

Обвиняемого Талгата Шамиева не доставили в суд. Ранее судья Мирлан Термечиков направлял требование в СИЗО ГКНБ о том, чтобы его доставили в специальную комнату для участия в онлайн-заседании суда. Однако из следственного изолятора сообщили, что обвиняемый не вышел из своей камеры, сказав, что будет участвовать в разбирательстве только лично присутствуя в зале суда.

Адвокат Талгата Шамиева Жаныбек Монолбаев сообщил, что встречался с подзащитным и объяснил, что онлайн-процесс никак не ущемит его права, но он, видимо, не захотел отказываться от своей позиции.

Заседание отложили на 23 апреля.

Напомним, кримавторитета по прозвищу Лимонти убили 28 марта 2020 года в Нарыне. Его труп обвиняемый Талгат Шамиев привез в УВД и сам признался в содеянном. Известно, что убийство было совершено на почве мести. Алмазбек Сулайманов жестоко убил в 1998 году члена ОПГ Имангазы Шамиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190393/
просмотров: 569
Версия для печати
Материалы по теме
Провокация на митинге за отставку главы МВД. Заявление посольства США
Убийство Айзады. Юристы назвали пояснения милиции неубедительными и неуместными
Убийство Айзады. В ГУВД утверждают: Нурбек Токтакунов лжет
Убийство Айзады. В МВД признались в бездействии
Убийство Айзады. Милиция пытается уйти от ответственности
В Чуйской области женщина до смерти забила молотком мужа
Футболисты Премьер-лиги запустили акцию «Против насилия по отношению к женщинам»
Подозреваемый в убийстве мужчины на рынке «Кудайберген» объявлен в розыск
В Бишкеке убили мужчину. Родственники жалуются на бездействие милиции
Убийство Айзады. МВД выясняет, кто распространил фото тел девушки и похитителя
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане планируют провести кампанию по&nbsp;перерегистрации транспорта В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
Довольны&nbsp;ли вы&nbsp;результатами выборов и&nbsp;референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Дело о&nbsp;госизмене. Вторым задержанным является экс-глава казахской диаспоры в&nbsp;КР Дело о госизмене. Вторым задержанным является экс-глава казахской диаспоры в КР
Дело о&nbsp;беспорядках в&nbsp;Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи Дело о беспорядках в Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи
Бизнес
Онлайн-оплата фитр-садака и&nbsp;календарь орозо в&nbsp;одном приложении Онлайн-оплата фитр-садака и календарь орозо в одном приложении
Адвокат: Сотрудник ГКНБ угрожал учредителю &laquo;Акнета&raquo;. Он&nbsp;объявлен в&nbsp;розыск Адвокат: Сотрудник ГКНБ угрожал учредителю «Акнета». Он объявлен в розыск
ГНС: Местные компании&nbsp;&mdash; партнеры &laquo;Яндекс.Такси&raquo; должны уплачивать налоги ГНС: Местные компании — партнеры «Яндекс.Такси» должны уплачивать налоги
NITRO&nbsp;&mdash; официальный энергетический напиток национальной сборной NITRO — официальный энергетический напиток национальной сборной
16 апреля, пятница
15:32
Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
15:26
Кыргызстан заинтересован в привлечении армянских компаний на рынок
15:21
Акция протеста в Пригородном. Возбуждено уголовное дело по захвату айыл окмоту
15:20
Убийство Лимонти. Обвиняемый отказался выходить из камеры СИЗО ГКНБ
14:51
В ночном клубе Бишкека избили посетителя. Задержаны два подозреваемых