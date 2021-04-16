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Общество
Сюжет: COVID-19

Кто будет отвечать за возможные смерти от лечения иссык-кульским корнем

Отваром иссык-кульского корня в Кыргызстане от COVID-19 вылечили уже 300 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что во всем мире экспериментируют, как лечить COVID-19.

«Когда лечили в прошлом году в марте — июне, почему миллионы умерли? Заболевание новое, все лечили симптоматически, и сейчас никто этимологию и патогенез болезни не знают. И сегодня предлагают различные лекарства», — сказал чиновник.

Он добавил, что иссык-кульский корень — не новое растение. «Кыргызы сотнями лет лечили им, в том числе рак молочной железы и желудка. На Иссык-Куле есть врачеватели, которые продают его, а люди применяют и вылечиваются», — подчеркнул Алымкадыр Бейшеналиев.

Он пояснил, что ведомство дает отвар корня только врачам. «Они знают, как правильно его применять, и они будут отвечать, если пациент выпьет его в холодном виде или после приема горячего отвара выпьет что-то холодное и умрет. Я тоже буду ответственен. Если отвар будет приобретен с рук, то ответственны те, кто продал», — заметил министр.

Он признал, что отвар из иссык-кульского корня не проходил клинических испытаний, однако применяется в лечебных учреждениях. Алымкадыр Бейшеналиев также не ответил на вопрос, подписывают ли пациенты информированное согласие на прием экспериментального «лекарства».

Он заявил, что в больницах, где применяют иссык-кульский корень, все анализы, наблюдения записываются в специальные протоколы.

Отметим, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Осенью 2020 года он заявлял, что знает средства от коронавируса, которыми они лечились в местах заключения.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что использование его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190377/
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