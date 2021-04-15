Мэрия города Ош озаботилась стихийной торговлей на рынках. Обещают ликвидировать

Городские чиновники Оша озаботились состоянием двух крупных рынков южной столицы. Вице-мэр Замир Юсупов поручил руководству центрального базара усилить субботники. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Оша.

По ее данным, поручено также создать рабочую группу по противодействию стихийной торговле и борьбе с незаконными строительными объектами.

Комиссия посетила и авторынок южной столицы. Руководству дали задание провести работы по дренажу канала, созданию дополнительных въездов на его территорию, решению вопросов с автопарковками.

Муниципалитет поставил задачу ликвидировать стихийную торговлю, создать соответствующие условия для торговцев внутри рынков.