В Бишкеке 15 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День увеличился до 13 часов 22 минут.
В столице разговление (ифтар) — в 19.49. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Буденного, Огонбаева, Фрунзе, Тыналиева, Токтоналиева, 22, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чатыр-Кол, Сары-Булун), «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Ак-Булак, Бийиктик, Калыгул-Бай, Урмат, Тулпар, Чынар, Курсант, Ырыскы, Седеп, Кочкор-Ата, Падыша-Ата);
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Султана Боромбая, Садырбаева, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бугу Эне, Барчын);
- 9.30-19.00 — жилмассив «Дордой» (северо-западная сторона), улица Токомбаева (южная сторона от улицы Жукеева-Пудовкина до Байтика Баатыра);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Медерова, Фатьянова;
- 9.40-15.00 — отрезки улиц Баялинова, Магаданской, бульвара Эркиндик;
- 9.40-18.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Волховской;
- 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Чортекова, Кызыл-Адыр, Ак-Туз, Бердибаева, Садыбакасова);
- 12.00-15.00 — район, ограниченными улицами Толстого, Элебаева, Кулатова, Байтика Баатыра.
- 9.00-21.00 — районы, ограниченные проспектами Жибек Жолу, Манаса, линией железной дороги и рекой Ала-Арчой; рекой Ала-Арчой, улицами Осташковской, Московской и проспектом Дэн Сяопина, на улице Ганди до улицы Баялинова, на улице Журнальной от проспекта Жибек Жолу до улицы Куренкеева, на улице Мичурина.
У кого намечается той
Арсен Эралиев
Родился 15 апреля 1990 года в селе Озгоруш Таласской области. Борец греко-римского стиля, мастер спорта Кыргызской Республики международного класса. Участник Олимпийских игр.
Акжол Махмудов
Памятные даты
15 апреля 1997 года состоялось официальное открытие офиса МОМ в Кыргызской Республике.
Международная организация по миграции (МОМ) — это Агентство ООН со штаб-квартирой в Женеве и офисами в 165 странах мира.
Сейчас организация сталкивается с большим числом мигрантов из разных государств, меняющих местожительство в поисках лучших экономических возможностей для себя и своих семей. МОМ сотрудничает с правительствами, другими международными организациями и общественными объединениями в целях обеспечения повсюду в мире упорядоченного перемещения беженцев и иных лиц, нуждающихся в помощи в сфере международной миграции.
Международный день культуры
Отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля.
Был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.
В сам же Международный день культуры во многих государствах проходят различные праздничные мероприятия.
Люди, которые меняли мир
Умер живописец Сабырбек Акылбеков
Родился 15 февраля 1914 года в селе Кум-Арык. Кыргызский советский художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, член Союза художников СССР.
Один из первых советских живописцев-кыргызов. Вошел в историю кыргызского изобразительного искусства как мастер лирического пейзажа.
Творческой, педагогической и общественной деятельностью внес большой вклад в становление кыргызского изобразительного искусства.
Умер 15 апреля 1968-го.
Куда сходить Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на спектакль «Кызыл алма» («Красное яблоко»).
Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
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