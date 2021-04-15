00:44
USD 84.79
EUR 100.88
RUB 1.10
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 15 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День увеличился до 13 часов 22 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.49. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Буденного, Огонбаева, Фрунзе, Тыналиева, Токтоналиева, 22, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чатыр-Кол, Сары-Булун), «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Ак-Булак, Бийиктик, Калыгул-Бай, Урмат, Тулпар, Чынар, Курсант, Ырыскы, Седеп, Кочкор-Ата, Падыша-Ата);
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Султана Боромбая, Садырбаева, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бугу Эне, Барчын);
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Дордой» (северо-западная сторона), улица Токомбаева (южная сторона от улицы Жукеева-Пудовкина до Байтика Баатыра);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Медерова, Фатьянова;
  • 9.40-15.00 — отрезки улиц Баялинова, Магаданской, бульвара Эркиндик;
  • 9.40-18.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Волховской;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Чортекова, Кызыл-Адыр, Ак-Туз, Бердибаева, Садыбакасова);
  • 12.00-15.00 — район, ограниченными улицами Толстого, Элебаева, Кулатова, Байтика Баатыра.

  • 9.00-21.00 — районы, ограниченные проспектами Жибек Жолу, Манаса, линией железной дороги и рекой Ала-Арчой; рекой Ала-Арчой, улицами Осташковской, Московской и проспектом Дэн Сяопина, на улице Ганди до улицы Баялинова, на улице Журнальной от проспекта Жибек Жолу до улицы Куренкеева, на улице Мичурина.

У кого намечается той

Арсен Эралиев

Родился 15 апреля 1990 года в селе Озгоруш Таласской области. Борец греко-римского стиля, мастер спорта Кыргызской Республики международного класса. Участник Олимпийских игр.

Акжол Махмудов

Родился 15 апреля 1999 года. Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе. Завоевал путевку на Олимпиаду в Токио.

Памятные даты

В Кыргызстане появился офис Международной организации по миграции

15 апреля 1997 года состоялось официальное открытие офиса МОМ в Кыргызской Республике.

Международная организация по миграции (МОМ) — это Агентство ООН со штаб-квартирой в Женеве и офисами в 165 странах мира.

Сейчас организация сталкивается с большим числом мигрантов из разных государств, меняющих местожительство в поисках лучших экономических возможностей для себя и своих семей. МОМ сотрудничает с правительствами, другими международными организациями и общественными объединениями в целях обеспечения повсюду в мире упорядоченного перемещения беженцев и иных лиц, нуждающихся в помощи в сфере международной миграции.

Международный день культуры

24.kg
Фото 24.kg. Группа JDin Band на джаз-фестивале в Бишкеке

Отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля.

Был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

В сам же Международный день культуры во многих государствах проходят различные праздничные мероприятия.

Люди, которые меняли мир

Умер живописец Сабырбек Акылбеков

Родился 15 февраля 1914 года в селе Кум-Арык. Кыргызский советский художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, член Союза художников СССР.

Один из первых советских живописцев-кыргызов. Вошел в историю кыргызского изобразительного искусства как мастер лирического пейзажа.

Творческой, педагогической и общественной деятельностью внес большой вклад в становление кыргызского изобразительного искусства.

Умер 15 апреля 1968-го.

Куда сходить

Культура
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на спектакль «Кызыл алма» («Красное яблоко»).

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190105/
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане планируют провести кампанию по&nbsp;перерегистрации транспорта В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
Довольны&nbsp;ли вы&nbsp;результатами выборов и&nbsp;референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Дело о&nbsp;беспорядках в&nbsp;Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи Дело о беспорядках в Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи
За&nbsp;сутки выявили 227 случаев внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 90&nbsp;599 За сутки выявили 227 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 90 599
Бизнес
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
MegaCom и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay
Студенты тоже на&nbsp;удаленке. И&nbsp;для них есть специальный тариф Студенты тоже на удаленке. И для них есть специальный тариф
15 апреля, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
14 апреля, среда
23:49
У WhatsApp нашли серьезный недостаток, который может доставить много проблем
23:24
В 1-м микрорайоне Токмака не убирают мусор
23:03
В Германии машину лихача придавила бетонная колонна, в которую он врезался
22:47
В Бишкеке на проспекте Жибек Жолу самовольно установили знак видеофиксации
22:19
Мясо с сюрпризом. В Бишкеке продавали говядину с непонятным вкраплением