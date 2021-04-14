Аннулированные госномера на авто проданы за 11 миллионов 920 тысяч сомов

Сегодня прошел открытый аукцион использованных и аннулированных государственных номерных знаков. Организаторами торгов выступило государственное учреждение «Унаа» при ГРС. Об этом сообщают в ведомстве.

Уточняется, что к участию в аукционных торгах допущено два участника. В ходе торговой сессии подано 14 ценовых предложений.

ГУ «Унаа» установило стартовую цену за 1 килограмм лома цветного металла (алюминий) с учетом самовывоза 65 сомов. В результате торгов определена окончательная стоимость товара — 83 сома 23 тыйына.

По итогам торгов был определен победитель аукциона, который выкупил использованные и аннулированные государственные номерные знаки за 11 миллионов 920 тысяч сомов.

Общий вес товара составляет 143 тонны 280 килограммов.

Торги прошли в соответствии с правилами организации и проведения аукционных торгов, открыто и прозрачно. С 2018 года на складах ведомства накопилось более 143 тонн утилизированных автономеров. В целях недопущения незаконного использования аннулированных номерных знаков производится утилизация пластины. Все финансовые средства, поступившие от аукциона, будут перечислены в бюджет государства.