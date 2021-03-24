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Общество

Ситуация с ГСМ остается напряженной. К лету ценник может взлететь до 60 сомов

Ситуация с ГСМ остается напряженной. К лету ценник может взлететь до 60 сомов. Об этом 24.kg рассказал директор Союза нефтетрейдеров КР Заур Кипкеев.

По его словам, на сегодня есть определенные опасения по поводу дефицита горюче-смазочных материалов. Российские заводы продолжают поставлять нефтепродукты в ограниченном объеме.

«Российская сторона не заключает контракты на большие партии. Заключают только на 1 тысячу, 2 тысячи тонн ГСМ. Это очень мало. Заводы плохо грузят. Это связано с распоряжением о том, что в первую очередь компаниям нужно обеспечить внутренний рынок РФ. Месяц назад в самой России был дефицит ГСМ, поэтому им пришлось распечатывать запасы матрезерва. Заводы, которые поставляли ГСМ Кыргызстану, тоже развернулись на внутренний рынок. Нас с очереди начали двигать. Поэтому могу сказать, что ситуация по-прежнему остается напряженной», — отметил Заур Кипкеев.

Он добавил, что положение усугубляет и то, что скоро в связи с началом весенних полевых работ в России увеличится потребление ГСМ. Это обусловит некоторый дефицит топлива, а значит, и его ценность.

«До сих пор кыргызстанские компании-нефтетрейдеры не открыли оптовую продажу. Помимо этого, мы получили информацию о том, что с апреля Казахстан начнет импортировать от 80 до 100 тысяч тонн ГСМ в месяц из-за того, что Шымкентский нефтеперерабатывающий завод закрывается на ремонт. А он обеспечивает 40 процентов внутреннего рынка Казахстана. Поэтому добавляется еще один конкурент, который также будет импортировать из России. Это, безусловно, тоже отразится на цене и объеме горюче-смазочных материалов, поставляемых в страну. Мы уже в такой ситуации были, когда с казахстанскими компаниями «воевали» за объемы ГСМ», — заключил директор Союза нефтетрейдеров КР Заур Кипкеев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187444/
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