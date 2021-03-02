Про нас забыли. Участники октябрьских событий просят содействия в лечении

Участники общественного объединения «Кыргыз умуту» заявили журналистам, что они не считают себя героями, они просят, только чтобы им посодействовали в лечении, потому что многие операции в стране не проводятся.

«Нам необходимо посодействовать в адаптации, члены нашего сообщества не могут уже работать так, как раньше. Мы не претендуем на социальные привилегии и звания героев. Правда, мы требуем дать нам статус — кто мы есть? Например, Садыр Жапаров сам себе противоречит в своих комментариях. То говорит, что октябрьские события были революцией, то — мирной передачей власти», — сказал представитель организации Самат Окмоткулов.

Он считает, что необходимо всем сесть за стол переговоров, чтобы событиям 5-6 октября придали статус. Самат Окмоткулов предлагает пригласить для участия в дискуссии президента Садыра Жапарова.

Активисты напомнили, что они требовали привлечь к ответственности Сооронбая Жээнбекова. По их мнению, 150 человек получили ранения самой различной тяжести из-за него и это является основанием для возбуждения уголовного дела.

Члены «Кыргыз умуту» также просят привлечь к ответственности бывших глав МВД И ГКНБ Кашкара Джунушалиева и Орозбека Опумбаева.

«Революция произошла после всех летних событий, и у людей уже в то время было предреволюционное настроение. Погибло множество людей, коронавирус коснулся многих, а правительство оказалось некомпетентным», — отметили активисты.

«Садыр Жапаров нам не ответил, обещали принять. Но пришел только замруководителя аппарата, и плодотворного диалога, к сожалению, не получилось. Он сказал, что решение принимает руководство. Нас никто не слышит и не видит», — рассказал об итогах своих запросов Самат Окмоткулов.

В ходе массовых беспорядков в столице в ночь на 6 октября пострадали 1 тысяча 221 человек. Погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу.

Сейчас ситуация в государстве стабилизировалась. Но события 5-6 октября еще не получили официальной оценки.