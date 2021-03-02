18:23
USD 84.78
EUR 102.21
RUB 1.15
Общество

Про нас забыли. Участники октябрьских событий просят содействия в лечении

Участники общественного объединения «Кыргыз умуту» заявили журналистам, что они не считают себя героями, они просят, только чтобы им посодействовали в лечении, потому что многие операции в стране не проводятся.

«Нам необходимо посодействовать в адаптации, члены нашего сообщества не могут уже работать так, как раньше. Мы не претендуем на социальные привилегии и звания героев. Правда, мы требуем дать нам статус — кто мы есть? Например, Садыр Жапаров сам себе противоречит в своих комментариях. То говорит, что октябрьские события были революцией, то — мирной передачей власти», — сказал представитель организации Самат Окмоткулов.

Он считает, что необходимо всем сесть за стол переговоров, чтобы событиям 5-6 октября придали статус. Самат Окмоткулов предлагает пригласить для участия в дискуссии президента Садыра Жапарова.

Активисты напомнили, что они требовали привлечь к ответственности Сооронбая Жээнбекова. По их мнению, 150 человек получили ранения самой различной тяжести из-за него и это является основанием для возбуждения уголовного дела.

Члены «Кыргыз умуту» также просят привлечь к ответственности бывших глав МВД И ГКНБ Кашкара Джунушалиева и Орозбека Опумбаева.

«Революция произошла после всех летних событий, и у людей уже в то время было предреволюционное настроение. Погибло множество людей, коронавирус коснулся многих, а правительство оказалось некомпетентным», — отметили активисты.

«Садыр Жапаров нам не ответил, обещали принять. Но пришел только замруководителя аппарата, и плодотворного диалога, к сожалению, не получилось. Он сказал, что решение принимает руководство. Нас никто не слышит и не видит», — рассказал об итогах своих запросов Самат Окмоткулов.

В ходе массовых беспорядков в столице в ночь на 6 октября пострадали 1 тысяча 221 человек. Погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу.

Сейчас ситуация в государстве стабилизировалась. Но события 5-6 октября еще не получили официальной оценки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185155/
просмотров: 381
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров встретился с Нурсултаном Назарбаевым. О чем говорили
Визит Садыра Жапарова в Казахстан. Какие документы подписаны в Нур-Султане
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление
Казахстан — наш друг. Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев проводят переговоры
Гражданское общество обратилось к Садыру Жапарову из-за гонений на активистов
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в узком составе
Садыр Жапаров прибыл в Нур-Султан. Кто его встретил
Садыр Жапаров передал подаренную Путиным саблю Историческому музею
Кыргызстанда Жогорку Кеңешке шайлоо күзүндө өтөт
Кыргызстан готовится покупать электроэнергию у Казахстана и Узбекистана
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ не&nbsp;могут объяснить, почему Райымбек Матраимов лежит в&nbsp;частной больнице В ГКНБ не могут объяснить, почему Райымбек Матраимов лежит в частной больнице
Закрытые границы, переносы и&nbsp;возвраты. Как летать во&nbsp;время пандемии Закрытые границы, переносы и возвраты. Как летать во время пандемии
Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и&nbsp;собак Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и собак
Неделя-24. Президент съездил к&nbsp;Путину, а&nbsp;Матраимов перебрался из&nbsp;СИЗО в&nbsp;клинику Неделя-24. Президент съездил к Путину, а Матраимов перебрался из СИЗО в клинику
Бизнес
Акция для женщин: кредитки по&nbsp;сниженным ставкам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo;! Акция для женщин: кредитки по сниженным ставкам в «Бакай Банке»!
&laquo;ЧЕТРА&raquo; и&nbsp;&laquo;КОРТЭС&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве и&nbsp;взаимодействии «ЧЕТРА» и «КОРТЭС» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
2 марта, вторник
18:17
Под руководством менторов 2,6 тысячи школьниц пройдут подготовку по сфере STEM Под руководством менторов 2,6 тысячи школьниц пройдут п...
17:54
Садыр Жапаров встретился с Нурсултаном Назарбаевым. О чем говорили
17:42
Про нас забыли. Участники октябрьских событий просят содействия в лечении
17:38
На дороге Маданият — Джалал-Абад идет планировка грунтовых участков
17:28
Модернизация ТЭЦ. Верховный суд отказал в пересмотре дела