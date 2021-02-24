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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Арестованный Райымбек Матраимов госпитализирован в частную клинику

Экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова госпитализировали. Об этом 24.kg сообщили собственные источники. 

Известно, что обвиняемый в незаконном обогащении находится в частной клинике. По предварительным данным, сегодня Матраимову стало плохо с сердцем, после чего его госпитализировали.

В пресс-центре ГКНБ не комментируют госпитализацию.

Напомним, ранее Райымбек Матраимов жаловался на повышение артериального давления сотрудникам Наццентра по предупреждению пыток. 

Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184533/
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