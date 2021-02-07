Омурбек Бабанов прокомментировал пожар на своей конюшне

Пожар в конюшне — бытовой случай. Так информацию о возгорании в конюшне прокомментировал экс-премьер-министр Омурбек Бабанов.

По его словам, причины возгорания выясняются.

«Пожар произошел 4 февраля в 13.25. Это бытовой случай. Причины возгорания выясняются. Просим вас не делать преждевременных выводов. Хочу выразить благодарность за слова поддержки всем, кто переживает. Благодарю команду пожарных за оперативное реагирование», — сказал Омурбек Бабанов.

Напомним, пожар в конюшне в селе Джал Сокулукского района произошел 4 февраля. Погибла одна лошадь. Конюшня принадлежит экс-премьер-министру Омурбеку Бабанову.