13:23
USD 84.80
EUR 102.93
RUB 1.12
Общество

Минздрав закупил 21 машину скорой помощи на средства Исламского банка развития

На средства Исламского банка развития закуплена еще 21 машина скорой помощи для регионов. Об этом 24.kg рассказали в Минздраве.
 
По его данным, согласно плану распределения, организациям здравоохранения Баткенской области будут переданы 9 машин скорой помощи, Чуйской — 6 машин, Таласской — 2, Нарынской − 3 и в Джалал-Абадскую область — 1.
24.kg
Фото 24.kg. На средства Исламского банка развития закуплена 21 машина скорой помощи
Отметим, всего Исламским банком развития предоставлены 66 автомашин скорой медицинской помощи. Ранее 45 уже распределены, 9 автомашин переданы организациям здравоохранения Иссык-Кульской области, 26 машин — в Ошскую область и 10 машин — в Джалал-Абадскую.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181343/
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
ЮНИСЕФ, а не USAID. В Минздраве рассказали, кто закупит холодильники для вакцин
Третья попытка оптимизации. Почему система здравоохранения может рухнуть
Больницы в районах превратились в стационары по уходу за пожилыми и хрониками
Оптимизация системы здравоохранения приведет к ее параличу
Депутат парламента недоволен реформой Минздрава
Чем болеет Алмазбек Атамбаев? Суд назначил обследование бывшему президенту
Минздрав: Переболевшие COVID-19 могут повторно заразиться новым штаммом вируса
ЦСМ объединят с больницами. Минздрав планирует очередную оптимизацию
Кыргызстану предложен пакет документов американской вакцины Pfizer от COVID-19
Заразившиеся COVID-19 медики из Тогуз-Торо не могут получить компенсации
Популярные новости
Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не&nbsp;фейк Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не фейк
Изнасилование мальчика в&nbsp;бане. В&nbsp;МВД напоминают: призывы к&nbsp;самосуду незаконны Изнасилование мальчика в бане. В МВД напоминают: призывы к самосуду незаконны
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Возвращение в&nbsp;школу. Как родителям уберечь детей от&nbsp;COVID-19 Возвращение в школу. Как родителям уберечь детей от COVID-19
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Как справился &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;вызовами 2020&nbsp;года, включая смену акционера? Как справился «Оптима Банк» с вызовами 2020 года, включая смену акционера?
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя
27 января, среда
13:20
В Кыргызстане разработан первый кодекс о местном самоуправлении В Кыргызстане разработан первый кодекс о местном самоуп...
13:19
Вице-спикером Жогорку Кенеша стал Нурбек Сыдыгалиев
13:01
Минздрав закупил 21 машину скорой помощи на средства Исламского банка развития
12:57
На митинг против участия Жээнбекова в инаугурации Жапарова вышли женщины
12:52
Задолженности акционерных обществ растут. Счетная палата провела аудит ФУГИ