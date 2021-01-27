Минздрав закупил 21 машину скорой помощи на средства Исламского банка развития

На средства Исламского банка развития закуплена еще 21 машина скорой помощи для регионов. Об этом 24.kg рассказали в Минздраве.
По его данным, согласно плану распределения, организациям здравоохранения Баткенской области будут переданы 9 машин скорой помощи, Чуйской — 6 машин, Таласской — 2, Нарынской − 3 и в Джалал-Абадскую область — 1.
Отметим, всего Исламским банком развития предоставлены 66 автомашин скорой медицинской помощи. Ранее 45 уже распределены, 9 автомашин переданы организациям здравоохранения Иссык-Кульской области, 26 машин — в Ошскую область и 10 машин — в Джалал-Абадскую.