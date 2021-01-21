20:53
USD 84.80
EUR 102.91
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Скандал в музучилище Оша. Студенты поддерживают Самару Каримову

Студенты Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы поддерживают Самару Каримову. Об этом певица сообщила в социальных сетях.

По ее словам, ученики требуют люстрации и поддерживают артистку на посту директора музучилища. Пять девушек записали видеообращение, где заявили, что музыкальное заведение будет развиваться, если его возглавит Самара Каримова.

«Мы верим в то, что она сможет развивать наше училище и мы сможем выезжать на различные зарубежные конкурсы», — говорят студенты.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018 года. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра. 

Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв процесс, она была восстановлена в должности. 15 января Самара Каримова, несмотря на сопротивление коллектива и акции протеста, приступила к работе. Однако позже Минкультуры обжаловало решение суда и подало апелляцию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180765/
просмотров: 459
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в музучилище Оша. Коллектив вновь митингует против Самары Каримовой
Пока не директор. Рассмотрение дела Самары Каримовой продолжится
Нет морального права. Эльвира Сурабалдиева о назначении Самары Каримовой
Скандал в музучилище Оша. Бывший директор поддерживает Самару Каримову
Скандал в музучилище. Минкультуры недовольно решением суда и хочет его оспорить
Скандал в музучилище Оша. Самара Каримова взломала замок и проникла в здание
Самара Каримова приступила к работе в должности директора музучилища в Оше
Самара Каримова может снова возглавить музучилище в Оше. Педагоги митингуют
Самара Каримованын иниси ырчы Сагын Каримов кыздуу болду
Москванын Кремль залында Самара Каримованын концертти өттү
Популярные новости
Твой сын&nbsp;&mdash; убийца, заявил в&nbsp;суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов &laquo;Альфы&raquo; Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Возвращение в&nbsp;школу. Надолго&nbsp;ли? Возвращение в школу. Надолго ли?
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Бизнес
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
Моментальные денежные переводы из&nbsp;СберБанк Онлайн на&nbsp;карты Dos CredoBank Моментальные денежные переводы из СберБанк Онлайн на карты Dos CredoBank
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запускает услуги программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
21 января, четверг
20:46
Мэрия Бишкека через аукцион сдаст в аренду рекламные щиты Мэрия Бишкека через аукцион сдаст в аренду рекламные щи...
20:19
Скандал в музучилище Оша. Студенты поддерживают Самару Каримову
20:05
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень вновь поднялся до очень нездорового
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:44
Украли двух телят и девять овец. Подозреваемых в скотокрадстве задержали