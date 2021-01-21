Скандал в музучилище Оша. Студенты поддерживают Самару Каримову

Студенты Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы поддерживают Самару Каримову. Об этом певица сообщила в социальных сетях.

По ее словам, ученики требуют люстрации и поддерживают артистку на посту директора музучилища. Пять девушек записали видеообращение, где заявили, что музыкальное заведение будет развиваться, если его возглавит Самара Каримова.

«Мы верим в то, что она сможет развивать наше училище и мы сможем выезжать на различные зарубежные конкурсы», — говорят студенты.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018 года. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.

Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв процесс, она была восстановлена в должности. 15 января Самара Каримова, несмотря на сопротивление коллектива и акции протеста, приступила к работе. Однако позже Минкультуры обжаловало решение суда и подало апелляцию.