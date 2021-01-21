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Общество

Скандал в музучилище Оша. Коллектив вновь митингует против Самары Каримовой

Преподаватели Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы вновь вышли на митинг. Об этом сообщает активистка Гульгакы Мамасалиева.

Они держат плакаты с надписями: «Нет места некомпетентному руководителю!», «Пусть суд вынесет справедливое решение!», «Коллектив Ниязалы против Самары!»

Педагоги по-прежнему не признают Самару Каримову директором музучилища.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018 года. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.

Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв процесс, она была восстановлена в должности. 15 января Самара Каримова, несмотря на сопротивление коллектива и акции протеста, приступила к работе. Однако позже Минкультуры обжаловало решение суда и подало апелляцию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180734/
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