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Общество

Super.TV не удалял интервью с Омурбеком Текебаевым

Super.TV не удалял выпуск программы «Политический коктейль» с Омурбеком Текебаевым. Об этом 24.kg сообщила директор канала Бактыгуль Сокушева.

По ее словам, на сайте был опубликован анонс беседы с лидером партии «Ата Мекен».

«Интервью получилось очень длинным. Сейчас мы его монтируем. В ближайшее время опубликуем», — заявила она.

Отметим, ранее адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев сообщил, что видео с Омурбеком Текебаевым удалено с канала. В нем лидер «Ата Мекена» заявил, что 9 октября на площади больше половины собравшихся были люди Сооронбая Жээнбекова.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180031/
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