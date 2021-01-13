Скандальное шоу. Правозащитник Эржан Сулайман просит не бросаться в крайности

Правозащитник, юрист Эржан Сулайман высказался на своей странице в Facebook по поводу юмористической передачи Курала Чокоева. Отметим, Министерство культуры, информации и туризма решило лишить его нагрудного знака «Отличник культуры».
Причиной стала скандальная авторская программа артиста. Также Минкульт направил в аппарат президента предложение о рассмотрении лишения звания «Заслуженный артист КР» Кайрата Примбердиева.
По словам Эржана Сулаймана, границы юмора и прав человека требуют переосмысления и более ответственного отношения.
«На видео нет прямых призывов к дискриминации, матерные слова и оскорбления тоже являются частью свободы слова, но крайне оскорбительные высказывания и пусть даже «шутки» по защищенным характеристикам (пол, гендер, внешний вид, сексуальная ориентация, происхождение, имущественное положение, род занятий ) и тем самым способствование нормализации их восприятия в обществе, где и так наблюдается высокий уровень различных форм дискриминации, гендерного насилия, гомофобии, могут только усилить подстрекательство к насилию и вражде. Но никак не способствуют повышению терпимости, солидарности и чувствительности к уязвимости групп.
Точно так же, как недопустимо шутить на тему кражи невест или семейного насилия (нашему обществу не до шуток), как, например, в Германии на тему фашизма и Гитлера», — написал он.
Правозащитник добавил, что в реакции Минкульта наблюдается «отсутствие законности и соразмерности (пропорциональности) предлагаемых мер воздействия». «Важно не уходить в крайности, когда одни яростно выступают за запрет всего творчества всех участников проекта, лишение всех наград и запрет всякого использования матерных выражений (при этом без фокуса на признаки соцгрупп), а другие совсем не углядели ничего трагичного. Всегда есть тонкая грань между свободой слова и тем уровнем языка ненависти, который обязательно должен быть запрещен законом. Лучшими инструментами против языка ненависти остаются предупреждение и просвещение», — подчеркнул он.
Проект «В пи#ду звезду» появился неделю назад на канале YouTube певца Курала Чокоева. Он вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие комментаторы раскритиковали программу за нецензурную брань и пошлые шутки. Проект представляет собой шоу, в котором несколько юмористов, в том числе ведущий Курал Чокоев, приглашают гостей и шутят над ними. Гостями одного из последних выпусков стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз.
После выхода шоу министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков заявил, что намерен поднять вопрос о лишении певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева званий заслуженных артистов страны.