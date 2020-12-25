В Бишкеке 25 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День увеличился до 9 часов 1 минуты.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-11.00 — отрезки улиц Кедейкан, Жайылма, Мессароша;
- 9.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Керемет);
- 9.00-17.00 — отрезки улицы Матросова, Суванбердиева, Дачной, Панфилова, Малдыбаева, переулки Елецкий, Керченский;
- 9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-14, Чуй-16, Чуй-19, Чуй-21);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Он-Арча, Кара-Коо, Бердибаева, Айылчиева, Шералиева, Чортекова, Термечикова, Абдрахманова, 12-я улица);
- 11.00-17.00 — 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20, 20/2, 20/3, 20/4;
- 11.30-13.00 — отрезки переулка Пекинский, улицы Логвиненко;
- 13.00-16.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-42, Чуй-44, Чуй-46, Чуй-47);
- 14.00-16.00 — отрезки проспекта Чуй, улицы Орозбекова.
У кого намечается той
Мукталы Бектеналиев
Родился 25 декабря 1959 года в селе Жон-Арык Таласской области. Директор департамента кинематографии КР.
Памятные даты
Открылся Дом-музей Исхака Раззакова
Основан 25 декабря 2005 года. Коллекция Дома-музея содержит различные фотографии, которых здесь свыше 300. Есть и документы: различные справки, служебные извещения и, конечно, почетные документы.
Коллекцию дополняют личные вещи — книги, одежда, а также мебель и предметы интерьера.
В доме семь комнат. Особый интерес представляет кабинет Раззакова, где сохранены подлинные элементы интерьера.
Люди, которые меняли мир
Родился композитор Владимир Власов
Родился 25 декабря 1902 года (7 января 1903-го) в Москве. Композитор, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР и РСФСР, народный артист Киргизской ССР и РСФСР, лауреат Государственной премии имени Токтогула.
В Киргизию Владимир Власов приехал в августе 1936 года.
Один из основателей кыргызской профессиональной музыкальной культуры.
В творческом содружестве с Абдыласом Малдыбаевым и Владимиром Фере, продолжавшемся многие годы, Власов создает первые кыргызские музыкальные драмы, оперы, балеты, оратории, кантаты, камерно-инструментальные и камерно-вокальные сочинения.
Основные сочинения: музыкальные драмы «Алтын кыз», «Аджал ордуна», оперы «Айчурек» (1939), «За счастье народа» (1941), «На берегах Иссык-Куля» (1951), «Токтогул» (1958), «Алтын кыз» (1973), «Белые крылья» (1974), балеты «Анар» (1940), «Селкинчек» (1943), «Весна Ала-Тоо» (1955), «Асель» (1957) и многие другие.
Умер 7 сентября 1986-го.
Родился Герой Советского Союза Григорий Шемякин
Родился в 1906 году в Пржевальске (ныне Каракол). Стрелок 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта.
Памятный камень, посвященный Григорию Шемякину, установлен в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев (Алматы).
На камне выгравирован год смерти — 1941, так как, по официальной версии, все 28 панфиловцев погибли. Но в том бою он был только тяжело ранен.
Умер в 1973-м.
Родился государственный деятель Абды Суеркулов
Родился 25 декабря 1912-го в селе Торкент Ошского уезда Ферганской области Российской империи (ныне Токтогульский район Джалал-Абадской области). Советский партийный и государственный деятель Киргизской ССР, председатель Совета министров Киргизской ССР.
В 1959-1969 годах занимал пост министра торговли Киргизской ССР. Депутат Верховного Совета СССР трех созывов.
Абды Суеркулов отдавал всего себя работе, государственному служению во благо своего народа. Честность, трудолюбие, справедливость, любовь к родине и своему народу — отличительные черты этого выдающегося общественного деятеля Кыргызстана.
Умер 10 октября 1992-го.
Родился государственный деятель Калкаш Батырканов
Родился 25 декабря 1934 года в селе Талды-Суу Иссык-Кульской области.
После окончания института в 1958-м Калкаша Батырканова отправляют работать в один из иссык-кульских колхозов гидротехником, через полгода он становится инженером, потом начальником строительно-монтажного управления в Караколе.
Под его шефством были построены канал протяженностью 20 километров и Торт-Кульское водохранилище с полной наполняемостью 90 миллионов кубометров. Вода вдохнула новую жизнь в Баткен, и уже через семь лет оправдались все средства, вложенные в строительство водохранилища. Площадь орошаемых земель увеличилась в четыре раза, благодаря систематическому поливу на этой территории организовали три совхоза.
Под руководством Калкаша Батырканова в ту пору, когда он работал заместителем министра строительства, построено много важных объектов — киностудия и цирк, новое здание Русского драматического театра, поликлиники, детские сады и школы.
А в бытность его министром водного хозяйства и мелиорации Киргизии площадь орошаемых земель в республике увеличилась до 1 миллиона 72 тысяч гектаров (с 980 тысяч).
Калкаш Батырканов удостоен пенсии за особые заслуги, является заслуженным строителем КР и лауреатом Государственной премии по науке и технике.
Скончалась певица Мыскал Омурканова
25 декабря 1976 года во Фрунзе скончалась кыргызская народная певица, исполнительница фольклорных и авторских песен Мыскал Омурканова.
Родилась 25 декабря 1915-го в селе Баш-Кууганды Джумгальского района.
Военные и послевоенные годы ознаменовались выступлениями Мыскал Омуркановой на фронтах и гастролями в разных уголках мира: в Прибалтике, Польше, на Украине, в Китае, Москве, где она вместе со своими коллегами знакомила слушателей с самобытным музыкальным искусством кыргызов.
Важной вехой в творчестве певицы стало участие в 1958 году во Второй декаде кыргызского искусства и литературы в Москве, где она наряду с другими песнями исполнила знаменитую композицию «Алымкан» Бектемира Эгинчиева на стихи Токтогула Сатылганова, вызвав восторг и бурные аплодисменты.
В 1954-м Мыскал Омуркановой присвоено почетное звание народной артистки Киргизской ССР.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star, ЦУМе;
- новогодние городские ярмарки проходят на аллее возле памятника Курманджан датке, в здании кинотеатра «Октябрь», на мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5».
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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