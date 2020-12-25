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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 25 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День увеличился до 9 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-11.00 — отрезки улиц Кедейкан, Жайылма, Мессароша;
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Керемет);
  • 9.00-17.00 — отрезки улицы Матросова, Суванбердиева, Дачной, Панфилова, Малдыбаева, переулки Елецкий, Керченский;
  • 9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-14, Чуй-16, Чуй-19, Чуй-21);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Он-Арча, Кара-Коо, Бердибаева, Айылчиева, Шералиева, Чортекова, Термечикова, Абдрахманова, 12-я улица);
  • 11.00-17.00 — 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20, 20/2, 20/3, 20/4;
  • 11.30-13.00 — отрезки переулка Пекинский, улицы Логвиненко;
  • 13.00-16.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-42, Чуй-44, Чуй-46, Чуй-47);
  • 14.00-16.00 — отрезки проспекта Чуй, улицы Орозбекова.

У кого намечается той

Мукталы Бектеналиев

Родился 25 декабря 1959 года в селе Жон-Арык Таласской области. Директор департамента кинематографии КР.

Памятные даты

Открылся Дом-музей Исхака Раззакова

из интернета
Фото из интернета. Бюст Исхака Раззакова в его доме-музее

Основан 25 декабря 2005 года. Коллекция Дома-музея содержит различные фотографии, которых здесь свыше 300. Есть и документы: различные справки, служебные извещения и, конечно, почетные документы.

Коллекцию дополняют личные вещи — книги, одежда, а также мебель и предметы интерьера.

В доме семь комнат. Особый интерес представляет кабинет Раззакова, где сохранены подлинные элементы интерьера.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Владимир Власов

из интернета
Фото из интернета. Владимир Власов

Родился 25 декабря 1902 года (7 января 1903-го) в Москве. Композитор, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР и РСФСР, народный артист Киргизской ССР и РСФСР, лауреат Государственной премии имени Токтогула.

В Киргизию Владимир Власов приехал в августе 1936 года.

Один из основателей кыргызской профессиональной музыкальной культуры.

В творческом содружестве с Абдыласом Малдыбаевым и Владимиром Фере, продолжавшемся многие годы, Власов создает первые кыргызские музыкальные драмы, оперы, балеты, оратории, кантаты, камерно-инструментальные и камерно-вокальные сочинения.

Основные сочинения: музыкальные драмы «Алтын кыз», «Аджал ордуна», оперы «Айчурек» (1939), «За счастье народа» (1941), «На берегах Иссык-Куля» (1951), «Токтогул» (1958), «Алтын кыз» (1973), «Белые крылья» (1974), балеты «Анар» (1940), «Селкинчек» (1943), «Весна Ала-Тоо» (1955), «Асель» (1957) и многие другие.

Умер 7 сентября 1986-го.

Родился Герой Советского Союза Григорий Шемякин

РИА Новости
Фото РИА Новости. Герой Советского Союза Григорий Шемякин

Родился в 1906 году в Пржевальске (ныне Каракол). Стрелок 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта.

Памятный камень, посвященный Григорию Шемякину, установлен в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев (Алматы).

На камне выгравирован год смерти — 1941, так как, по официальной версии, все 28 панфиловцев погибли. Но в том бою он был только тяжело ранен.

Умер в 1973-м.

Родился государственный деятель Абды Суеркулов

Родился 25 декабря 1912-го в селе Торкент Ошского уезда Ферганской области Российской империи (ныне Токтогульский район Джалал-Абадской области). Советский партийный и государственный деятель Киргизской ССР, председатель Совета министров Киргизской ССР.

В 1959-1969 годах занимал пост министра торговли Киргизской ССР. Депутат Верховного Совета СССР трех созывов.

Абды Суеркулов отдавал всего себя работе, государственному служению во благо своего народа. Честность, трудолюбие, справедливость, любовь к родине и своему народу — отличительные черты этого выдающегося общественного деятеля Кыргызстана.

Умер 10 октября 1992-го.

Родился государственный деятель Калкаш Батырканов

из интернета
Фото из интернета. Калкаш Батырканов

Родился 25 декабря 1934 года в селе Талды-Суу Иссык-Кульской области.

После окончания института в 1958-м Калкаша Батырканова отправляют работать в один из иссык-кульских колхозов гидротехником, через полгода он становится инженером, потом начальником строительно-монтажного управления в Караколе.

Под его шефством были построены канал протяженностью 20 километров и Торт-Кульское водохранилище с полной наполняемостью 90 миллионов кубометров. Вода вдохнула новую жизнь в Баткен, и уже через семь лет оправдались все средства, вложенные в строительство водохранилища. Площадь орошаемых земель увеличилась в четыре раза, благодаря систематическому поливу на этой территории организовали три совхоза.

Под руководством Калкаша Батырканова в ту пору, когда он работал заместителем министра строительства, построено много важных объектов — киностудия и цирк, новое здание Русского драматического театра, поликлиники, детские сады и школы.

А в бытность его министром водного хозяйства и мелиорации Киргизии площадь орошаемых земель в республике увеличилась до 1 миллиона 72 тысяч гектаров (с 980 тысяч).

Калкаш Батырканов удостоен пенсии за особые заслуги, является заслуженным строителем КР и лауреатом Государственной премии по науке и технике.

Скончалась певица Мыскал Омурканова

из интернета
Фото из интернета. Мыскал Омурканова

25 декабря 1976 года во Фрунзе скончалась кыргызская народная певица, исполнительница фольклорных и авторских песен Мыскал Омурканова.

Родилась 25 декабря 1915-го в селе Баш-Кууганды Джумгальского района.

Военные и послевоенные годы ознаменовались выступлениями Мыскал Омуркановой на фронтах и гастролями в разных уголках мира: в Прибалтике, Польше, на Украине, в Китае, Москве, где она вместе со своими коллегами знакомила слушателей с самобытным музыкальным искусством кыргызов.

Важной вехой в творчестве певицы стало участие в 1958 году во Второй декаде кыргызского искусства и литературы в Москве, где она наряду с другими песнями исполнила знаменитую композицию «Алымкан» Бектемира Эгинчиева на стихи Токтогула Сатылганова, вызвав восторг и бурные аплодисменты.

В 1954-м Мыскал Омуркановой присвоено почетное звание народной артистки Киргизской ССР.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star, ЦУМе;
  • новогодние городские ярмарки проходят на аллее возле памятника Курманджан датке, в здании кинотеатра «Октябрь», на мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177859/
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