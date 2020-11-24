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Общество

Минздрав презентовал мобильное приложение «Лекарственная безопасность»

Министерство здравоохранения в рамках проведения Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов презентовало мобильное приложение «Лекарственная безопасность». Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, приложение разработано Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий (ДЛОиМИ) при МЗ КР при технической поддержке ВОЗ и Агентством по контролю лекарственных средств и медицинских изделий в Великобритании.

Начальник отдела фармаконадзора ДЛОиМИ Жылдыз Жумагулова отметила, что приложение очень полезно для обмена информацией по фармаконадзору с другими странами. «Благодаря проведению надзора за побочными действиями с коллегами из других стран один препарат отзывается с рынка Кыргызстана, а по второму препарату вносятся изменения в инструкцию по медицинскому применению. Все это нам удалось узнать с помощью данного приложения», — отметила она.

В ведомстве отметили, что мобильное приложение очень просто в применении, каждый может бесплатно скачать на свой мобильный телефон и отправлять сообщения. Приложение доступно для скачивания на AppStore и Google Play Market.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174191/
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