Козье царство Оксаны Брюховецкой

В семье Оксаны Брюховецкой всегда был культ лошадей. Сначала отец с братом занимались разведением элитных скакунов, затем супруг с сыном. С малых лет папа, известный на Иссык-Куле конезаводчик, сажал дочь в седло и учил понимать язык грациозных животных. Но судьба распорядилась по-своему.

Вместо коней — козы

Наша героиня в отличие от многочисленных родственников пошла по другому пути — занимается разведением элитных пород коз.

Многие годы козы являются вторыми по популярности после коров животными. Однако если для буренок нужно много места, то козу содержать в этом плане проще, обычного загона вполне хватит.

О пользе козьего молока многие люди слышали не раз. Вот только не все знают, как правильно вырастить козу, чтобы она щедро отблагодарила хозяина молоком.

Фото Юрия Кузьминых. О козах Оксана может рассказывать долго и со знанием дела. Кажется, о них она знает практически все

«Как говорится, если хочешь быть на высоте и обладать дополнительными умениями — интернет тебе в помощь. Но основные знания, несомненно, получаешь на практике. Козы очень умные и преданные животные», — рассказывает наша героиня.

«Несомненно, козье молоко обладает лечебными свойствами. Особенно оно полезно для нормализации работы желудочно-кишечного тракта, повышает гемоглобин, улучшает зрение. Только что выдоенное молоко обладает бактерицидными свойствами. В нем есть биологически активные вещества, которых нет в коровьем молоке. Благодаря им козье долго остается свежим. Оно не скисает в течение трех дней при комнатной температуре, а в холодильнике может храниться больше недели. По этой же причине наиболее полезно парное молоко, а далее с каждым часом его ценные качества теряются», — поделилась Оксана.

Заслуженный отец

— В нашем доме животные были всегда. Мой папа Василий Васильевич здесь на Иссык-Куле был личностью легендарной. Он в 1968 году в составе сборной СССР по конному спорту был участником Олимпийских игр в Мехико. Во всем Кыргызстане таким могут похвастаться единицы. В команде он отвечал за подготовку лошадей к ответственным стартам.

Его рассказы о первой поездке за границу в Мексику мы вспоминаем всей семьей до сих пор. Особенно нам запомнился его рассказ о том, как они ездили в город на такси. Он с друзьями по команде сидел на заднем сиденье. Неожиданно в салоне раздался шорох и шипенье. Через несколько минут показалась голова огромного питона. Страху тогда натерпелись все. Они пытались докричаться до водителя, но тот спокойно крутил руль. Змея оказалась ручной. По приезде из автомобиля все выскочили как ошпаренные, вспоминает Оксана.

Судьба благоволила сельскому пареньку не раз. Еще бы — простого иссыккульца из небольшого села призвали на срочную службу в Москву. И не куда-нибудь, а в знаменитую команду ЦСКА. Будущая карьера в большом спорте у 20-летнего парня складывалась как нельзя лучше. Большие перспективы, приглашение в сборную Союза. О таком мог мечтать каждый советский человек. Но Василий после демобилизации засобирался обратно в Киргизию. Дома его ждала девушка. Почти сразу они сыграли свадьбу, а через два года у молодой семьи родилась Оксана. У отца она всегда была любимицей.

С года брал на тренировки на ипподром. В одной руке повод держит, в другой маленькую меня. Оксана Брюховецкая

Теперь у нашей героини уже двое внуков — Богдан и Милана. Они как могут, в силу своего возраста, стараются помогать бабушке по хозяйству.

По словам Оксаны Брюховецкой, разведением коз она начала заниматься благодаря внукам: «Хотелось, чтобы в доме всегда было свежее молоко. Сначала купили одну животину. Но молока, которое она давала, хватало только для детей. Хотелось иметь в достатке свою сметану, творог, масло и сыр. На семейном совете решили прикупить коз. Теперь мы более шести лет не покупаем молочные продукты!

Проблемы с разведением коз

Фото Юрия Кузьминых. Из-за частных пастбищ коз приходится держать в загонах

Во время беседы затронули и неудобные вопросы. Как оказалось, в разведении коз фермеры сталкиваются с многочисленными проблемами.

Например, чтобы пасти коз, требуются свободные земли. На Иссык-Куле все пастбища давно принадлежат частникам. Вот и приходится животноводам своих питомцев держать в загоне. Затраты на содержание коз довольно большие.

Самой главной проблемой остается приобретение качественного сена. Его просто трудно купить. А на год кормов не заготовишь.

Другая наболевшая проблема связана с приобретением лекарств и витаминов для козочек. Как правило, все ветеринарные препараты продаются в крупных упаковках. Часто приходится платить деньги за лекарство, рассчитанное на большое поголовье, а надобность в нем значительно меньшая. Оставшееся лекарство, которое зачастую нельзя хранить больше 2–3 суток, приходится выбрасывать.

Своенравные козы

Сегодня в хозяйстве Оксаны более 20 коз. Каждая с кличкой. В просторном загоне они, заметив хозяйку, выстроились по ранжиру.

— Вот Марта, это Катька, еще Зайка и Лада, — показывает питомцев Оксана. — Это чужому человека все животные как братья-близнецы. В козьем царстве каждый питомец имеет не только имя, но и особые черты характера. Одной — доброта присуща в большей степени, другой — игривость, третьей — вредность, четвертой — нелюдимость и так далее. Словом, все как у людей.

Вот недавно своим «дамам» хозяйка прикупила породистого козла. Теперь все надеются на появление потомства.

Фото Юрия Кузьминых. Сноха Оксаны Брюховецкой Умида

Работы в хозяйстве много. Благо сейчас нашей героине помогает сноха Умида. Она ловко справляется со всем стадом.

Настало время вечерней дойки. Все животные выстроились в загоне словно на плацу. Услышав кличку, козы в порядке очереди заходили на небольшой деревянный помост и спокойно отдавались в руки хозяйки.

Не прошло и получаса, как Умида появилась со свежим молоком. Вопреки распространенному мнению, оно практически ничем не отличается от коровьего и не имеет запаха. А на вкус очень даже приятное.