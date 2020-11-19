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Общество

Уголовное дело в отношении главы МП «Городские парки» прекращено

Уголовное дело в отношении главы муниципального предприятия «Городские парки» Каличи Умуралиевой прекратили. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Чиновницу вчера пригласили в ГКНБ, вернули конфискованные деньги и документы.

«Однако 50 тысяч меченых оприходованных сомов не отдали», — отметила Калича Умуралиева.

Напомним, что 28 мая сотрудники ГКНБ провели обыск в кабинете Каличи Умуралиевой. На главу МП «Городские парки» в спецслужбы пожаловался некто Таджибаев, который хотел установить в парке «Ынтымак» коммерческую точку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173595/
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