Уголовное дело в отношении главы МП «Городские парки» прекращено

Уголовное дело в отношении главы муниципального предприятия «Городские парки» Каличи Умуралиевой прекратили. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Чиновницу вчера пригласили в ГКНБ, вернули конфискованные деньги и документы.

«Однако 50 тысяч меченых оприходованных сомов не отдали», — отметила Калича Умуралиева.

Напомним, что 28 мая сотрудники ГКНБ провели обыск в кабинете Каличи Умуралиевой. На главу МП «Городские парки» в спецслужбы пожаловался некто Таджибаев, который хотел установить в парке «Ынтымак» коммерческую точку.