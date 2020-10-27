Умер ветеран кыргызского кино Аркадий Битюков

Умер заслуженный деятель искусств, ветеран кыргызского кино Аркадий Битюков. Об этом сообщили в департаменте кинематографии.

Аркадий Битюков родился 12 июня 1932-го в селе Новониканоровка Ворошиловградской области УССР. В том же году его семья переехала в Киргизскую ССР.

Фото из архива 24.kg. Аркадий Битюков

В 1966-1958 годах работал редактором на киностудии «Киргизфильм», затем в Мини­стерстве культуры Киргизской ССР — заместителем начальника Главного управления кинематографии, редактором по производству документальных и художественных фильмов.

В 1963-1965 годах вернулся в «Киргизфильм» — заместителем директора по производству документальных и научно-популярных фильмов.

С 1973-го был заместителем заведующего отде­лом культуры ЦК Компартии Киргизии.

Написал свыше 20 дикторских текстов к киножурналу «Советская Киргизия», сценарии киноочерков «Праздник моло­дости», «С открытым сердцем», «Звени, песня», сценарии научно-популяр­ных фильмов «Дело наших рук» и других.

Аркадий Битюков опубликовал немало рецензий и статей по различным ак­туальным вопросам киноискусства КР.