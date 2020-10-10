Митинг на Старой площади: сторонники Садыра Жапарова приводят детей

Митингующие продолжают собираться у Дома правительства. Некоторые приходят с детьми.

Возле Дома правительства в Бишкеке продолжается митинг в поддержку Садыра Жапарова. Митингующих становится все больше, на Старой площади и в ближайших скверах уже собралось около 5 тысяч человек. Некоторые приходят на акцию с детьми.

Фото 24.kg. Старая площадь

Политический кризис в Кыргызстане продолжается. В Бишкеке шестые сутки проходят митинги. Сторонники Садыра Жапарова, называющего себя главой правительства, требуют от депутатов Жогорку Кенеша утвердить его в должности. Однако парламент несколько дней не может собрать кворум. А вице-спикер Аида Касымалиева сегодня заявила: ранее депутаты верили, что Садыр Жапаров станет человеком, который объединит разные политические силы внутри и вне парламента.

Но события последних нескольких дней продемонстрировали, что значительная часть общества просто откажется его принимать, и вместо объединения всей страны усилятся раскол и разногласия. Она предлагает рассмотреть другую кандидатуру на пост главы кабмина.