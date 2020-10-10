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Общество

«Репортеры без границ» призывают гарантировать безопасность СМИ

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призывает власти и оппозицию гарантировать безопасную среду для СМИ, освещающих беспорядки после выборов в Кыргызстане. Об этом говорится в заявлении организации.

Несколько журналистов подверглись нападениям во время крупных демонстраций и столкновений после парламентских выборов, состоявшихся 4 октября.

Демонстрации, которые вспыхнули после того, как результаты выборов оспорили, а затем аннулировали, создали опасно жестокий климат для журналистов страны.

Организация зарегистрировала как минимум семь инцидентов за несколько дней.

Особенно серьезный инцидент вечером 5 октября, когда Айбол Кожомуратов, репортер «Настоящего времени», почувствовал, как пуля прошла в нескольких миллиметрах от его головы.

«Журналисты не должны становиться козлами отпущения за беспорядки после выборов, — отметила Жанна Кавелье, руководитель отдела RSF по Восточной Европе и Центральной Азии. — Мы присоединяемся к местным СМИ, призывающих все стороны — власти и оппозиционные группы — гарантировать безопасность журналистов, освещающих данные события».

«Власти должны начать с расследования каждого сообщения о нападении на журналистов. Необходимо приложить все усилия, чтобы пролить свет на эти нападения, особенно на обстоятельства, которые заставили спецназовца открыть огонь в направлении журналиста Айбола Кожомуратова», — добавила она.

Второй инцидент с участием сотрудника сил безопасности произошел вечером 5 октября. Сотрудник правоохранительных органов конфисковал телефон Руслана Харизова, корреспондента независимого информационного агентства 24.kg, когда он в прямом эфире освещал столкновения между протестующими и силами безопасности.

Журналисты также подверглись нападению со стороны протестующих.

Журналист «Радио Азаттыка» в прямом эфире освещал демонстрацию у здания правительства в Бишкеке, когда неустановленные лица угрожали ему и обвинили в «плохом освещении» события.

В другом случае протестующий силой вырвал телефон журналиста 24.kg, когда она снимала на видео демонстрацию возле Театра оперы и балета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168662/
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