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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Бабанов: Не вижу оснований для импичмента, если президент сам уйдет в отставку

«Если президент напишет заявление об отставке, не вижу оснований для импичмента», — заявил журналистам лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов.

По его словам, нужно перестать творить беззаконие. Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что добровольно готов написать заявление об отставке, когда парламент изберет законное правительство.

«Если он сдержит слово и напишет заявление, то я не вижу оснований для импичмента», — заключил Омурбек Бабанов.

При этом он отметил, что разногласий с координационным советом, который вначале недели создали восемь партий, на сегодня нет. И каждое политическое объединение вправе высказать свое мнение по поводу выдвижения его кандидатом в премьер-министры.

«Главой совета стал Адахан Мадумаров. Он сразу говорил, что мы выступаем за то, чтобы парламент собрался и принял законное решение. В этом плане ничего не изменилось», — заверил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168451/
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