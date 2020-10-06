Верховный суд сегодня оправдал Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Шарабедин Токтосунов.

«Суд рассмотрел материалы по вновь открывшимся обстоятельствам, отменил решения Первомайского районного, городского и Верховного судов. Дело направили на досудебное производство, так как Верховный суд не может прекратить его», — сказал он.

Фото из соцсетей. Решение Верховного суда по делу Садыра Жапарова

Садыр Жапаров был осужден и отбывал наказание в колонии. Суды всех инстанций приговорили его к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР. Его освободили после вчерашних беспорядков в Бишкеке.

Сегодня депутаты ЖК избрали экс-депутата Садыра Жапарова на должность временно исполняющего обязанности премьер-министра.