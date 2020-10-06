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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Верховный суд сегодня оправдал Садыра Жапарова

Верховный суд сегодня оправдал Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Шарабедин Токтосунов.

«Суд рассмотрел материалы по вновь открывшимся обстоятельствам, отменил решения Первомайского районного, городского и Верховного судов. Дело направили на досудебное производство, так как Верховный суд не может прекратить его», — сказал он.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Решение Верховного суда по делу Садыра Жапарова

Садыр Жапаров был осужден и отбывал наказание в колонии. Суды всех инстанций приговорили его к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР. Его освободили после вчерашних беспорядков в Бишкеке.

Сегодня депутаты ЖК избрали экс-депутата Садыра Жапарова на должность временно исполняющего обязанности премьер-министра.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167969/
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