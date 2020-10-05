Выборы-2020. Милиция проверяет факты нападения на журналистов

Милиция проверяет факты нападения на журналистов «Азаттыка» в Таласе и Kloop.kg в Оше. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

Уточняется, что факты зарегистрированы в журнале учета информации.

«Нападение на журналистов сейчас проверяется. По итогам будет дана юридическая оценка. Сотрудники милиции опрашивают потерпевших и свидетелей происшествий», — сообщили редакции.

Напомним, в день выборов в Оше неизвестные парни напали на журналиста Kloop.kg Хамидулло Узакова. В то же время в Таласе напали на съемочную группу радио «Азаттык».