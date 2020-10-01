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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева

Дело Дуйшенбека Зилалиева. Адвокаты заявляют о пытках

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

По словам одного из адвокатов подсудимого Тимура Карабаева, экс-чиновник серьезно заболел. У него высокая температура и сильный кашель. Однако, несмотря на возражения защиты, председательствующий судья Адылбек Эсенбаев назначил разбирательство на завтра.

«Такое отношение приравнивается к пыткам. Мой подзащитный тяжело болен, но его зачем-то намерены доставить в суд 2 октября, хотя это прямая угроза здоровью всех участников процесса. Неизвестно, что у него, и потом, вообще, везти больного человека на заседание — это негуманно», — сказал Тимур Карабаев. 

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Подсудимый вину не признает. Ранее госкомитет распространил информацию, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбудили уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167121/
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