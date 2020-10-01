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Общество

В Лондоне открыли памятник Гарри Поттеру

Фото © EPA-EFE/NEIL HALL. Волшебник изображен летящим на метле

Памятник волшебнику Гарри Поттеру из книг британской писательницы Джоан Роулинг открыли на площади Лестер-сквер в центре Лондона. Об этом сообщил ТАСС.

Бронзовый Гарри Поттер составил компанию другим статуям популярных киногероев. Недалеко от него Мэри Поппинс, медвежонок Паддингтон, Мистер Бин и Бэтмен. Многих из них британские зрители впервые увидели на большом экране именно на Лестер-сквер, куда выходят фасады двух популярных кинотеатров. В одном из них осенью 2001 года состоялась премьера первого из фильмов поттерианы — «Гарри Поттер и философский камень».

Статуя изображает 11-летнего Гарри Поттера из этой картины. Мальчик-волшебник одет в форму для игры в квиддич и сидит на верном «Нимбусе-2000». Статуя производит впечатление парящей в воздухе, так как металлический столб, являющийся ее единственной точкой опоры, скрыт зеленым кустом, над которым Поттер «пролетает».

Семь романов о Гарри Поттере, выходивших с 1997 по 2007 год, принесли Джоан Роулинг всемирную славу. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 миллионов экземпляров. По этим произведениям сняты восемь фильмов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167039/
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