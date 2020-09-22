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Общество

В Кыргызстане запустили новый чат-бот для мигрантов

В Кыргызстане запустили новый чат-бот KyrgyzMigrant.bot в Telegram, где мигранты могут оперативно получить ответы на часто задаваемые вопросы и консультации от опытных юристов и психологов. Об этом сообщили в ОО «Ресурсный центр для пожилых».

По его данным, при помощи чата можно найти адреса нужных организаций, узнать о требуемых документах или получить консультации юристов. Он работает на кыргызском и русском языках. Создание чата-бота — часть проекта по оказанию бесплатных юридических и психологических онлайн-консультаций для мигрантов из КР, которые столкнулись с трудностями во время пандемии коронавируса. Консультации осуществляются через странички в социальных сетях в Instagram (@salammigrantkg), Facebook (группа «Салам мигрант») и «Одноклассники» («Салам мигрант») на русском и кыргызском языках.

Чат-бот создан общественным объединением «Ресурсный центр для пожилых» при поддержке проекта USAID «Безопасная миграция в Центральной Азии», который реализуется Winrock International.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165927/
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