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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева

Дело Зилалиева. Адвокат пожаловался на действия Военной прокуратуры

Адвокат экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева Самат Матцаков пожаловался на действия следователей Военной прокуратуры. Об этом сообщил сам юрист.

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По его словам, 18 сентября он обратился с заявлением в ГКНБ КР на действия сотрудников Генеральной и Военной прокуратур по факту укрытия от регистрации заявления в ЕРПП.

Ранее жалоба, поступившая из Генпрокуратуры на действия следователей межведомственной следственной группы и руководства Военной прокуратуры, выраженных в воспрепятствовании в ознакомлении с материалами уголовного дела, была рассмотрена в суде, где было отказано в ее удовлетворении.

Напомним, Военная прокуратура расследует уголовное дело в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева. Их подозревают в незаконной выдаче лицензии на месторождение Терек-Сай. Зилалиеву инкриминируют соучастие в коррупции.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165821/
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