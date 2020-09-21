Дело Зилалиева. Адвокат пожаловался на действия Военной прокуратуры

Адвокат экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева Самат Матцаков пожаловался на действия следователей Военной прокуратуры. Об этом сообщил сам юрист.
По его словам, 18 сентября он обратился с заявлением в ГКНБ КР на действия сотрудников Генеральной и Военной прокуратур по факту укрытия от регистрации заявления в ЕРПП.
Ранее жалоба, поступившая из Генпрокуратуры на действия следователей межведомственной следственной группы и руководства Военной прокуратуры, выраженных в воспрепятствовании в ознакомлении с материалами уголовного дела, была рассмотрена в суде, где было отказано в ее удовлетворении.
Напомним, Военная прокуратура расследует уголовное дело в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева. Их подозревают в незаконной выдаче лицензии на месторождение Терек-Сай. Зилалиеву инкриминируют соучастие в коррупции.