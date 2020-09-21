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Общество

Минкультуры: Забор вокруг Исторического музея стоит для безопасности граждан

Забор вокруг Исторического музея установили еще в 2018 году для безопасности граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

По ее данным, ограждение из хромированного металла установили только на передней стороне музея еще в августе 2018-го в рамках первого этапа реконструкции.

«Ограждение несет функциональную нагрузку — высота площадки в данном месте примерно три метра. Забор установили с целью безопасности граждан», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, читатели 24.kg сообщили, что вокруг Исторического музея страны начали устанавливать металлический забор. Позже в мэрии Бишкека сказали, что не имеют никакого отношения к установке забора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165818/
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