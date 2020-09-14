Кыргызская диаспора возмущена заявлением экс-посла о присоединении КР к России

Кыргызская диаспора в Москве «Кыргыз биримдиги» просит экс-посла Раимкула Аттокурова уточнить, в какой общественной организации обсуждалось присоединение Кыргызстана к России. Об этом 24.kg заявил председатель организации Абдыганы Шакиров.

По его словам, ни в одной кыргызской организации подобная тема не поднималась.

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«В интервью он говорит, что среди диаспоральной общественности возникает и обсуждается такой вопрос. В какой именно организации? Пусть говорит конкретно, а иначе похоже на навязывание своего мнения. Ответственно заявляем, что в «Кыргыз биримдиги» не было и не может быть речи о присоединении нашей родины к другой стране. Мы считаем, Раимкул Аттокуров не имеет права выступать на такую тему от имени кыргызов, живущих в России. Ему стоит больше ценить суверенитет Кыргызстана», — говорит Абдыганы Шакиров.

Он отмечает, что мигранты и уроженцы Кыргызстана в России выступают за укрепление кыргызско-российских отношений, но без ущерба суверенитету республики.

«Для развития экономических отношений у нас есть ЕАЭС, куда входит пять стран. А какие-то политические и экономические трудности в Кыргызстане — они преодолимы. Наша страна переживала и более тяжелые времена», — отмечает Абдыганы Шакиров.

Отметим, в соцсетях обсуждается заявление экс-посла Кыргызстана в России, председателя координационного совета кыргызской диаспоры в Москве Раимкула Аттокурова. В своем недавнем интервью «Правда.ру» он сообщил, что в КР обсуждается возможность вхождения в состав РФ. Бывший посол отметил, что «к этому обязательно надо идти, ведь сама жизнь подталкивает нас к единству».

Комментируя свое заявление 24.kg Раимкул Аттокуров, заметил, что он высказывал мнение общественности, а не свое личное.