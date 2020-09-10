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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстан планирует возобновить регулярные рейсы с Узбекистаном

В настоящее время ведутся работы по возобновлению регулярных рейсов с Узбекистаном. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что с 14 сентября они будут осуществляться по маршруту Ташкент — Бишкек — Ташкент.

Авиакомпании открыли продажи авиабилетов по этому направлению. Рейсы в Ташкент будут выполняться один раз в неделю.

Напомним, что с 17 сентября также планируется возобновление авиасообщения с Казахстаном. Рейсы  по маршруту Алматы — Бишкек — Алматы будут осуществляться два раза в неделю с последующим увеличением их количества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164752/
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