Кыргызстан планирует возобновить регулярные рейсы с Узбекистаном

В настоящее время ведутся работы по возобновлению регулярных рейсов с Узбекистаном. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что с 14 сентября они будут осуществляться по маршруту Ташкент — Бишкек — Ташкент.

Авиакомпании открыли продажи авиабилетов по этому направлению. Рейсы в Ташкент будут выполняться один раз в неделю.

Напомним, что с 17 сентября также планируется возобновление авиасообщения с Казахстаном. Рейсы по маршруту Алматы — Бишкек — Алматы будут осуществляться два раза в неделю с последующим увеличением их количества.