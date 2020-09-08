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Общество

В Чолпон-Ате начнут реконструкцию знаменитой аллеи Раппопорта

В Чолпон-Ате начнут реконструкцию знаменитой аллеи Раппопорта. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве Иссык-Кульской области.

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По его данным, работы планировалось провести уже давно.

«Сегодня полпред Балбак Тулобаев поручил подготовить смету, будем изыскивать средства для реконструкции. Пока это только проект, есть несколько его вариантов. В течение десяти дней будут подготовлены все документы», — проинформировали в ведомстве.

На следующей неделе станет известно, каким образом аллею будут реконструировать.

Напомним, что аллею Раппопорта полностью вырубили при строительстве объектов к первым Всемирным играм кочевником в 2016 году.  Были потрачены сотни миллионов сомов на строительство и рекламу. Но Игры закончились, и про объекты забыли, как и про вложенные средства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164440/
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