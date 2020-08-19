В УВД Баткенской области требуются сотрудники. Объявлен конкурс

В управлении внутренних дел Баткенской области объявили конкурс на офицерские и младшие должности. Об этом сообщили в УВД.

К участию в конкурсе допускаются лица от 19 до 30 лет. Претендующим на должности среднего и старшего начальствующего состава должно быть от 19 до 35. Кандидаты не должны быть судимы. Им нужно предоставить военный билет о прохождении действительной военной службы или альтернативной службы. Рост — от 170 сантиметров.

Документы принимаются до 24 августа 2020 года. Для участия в конкурсе претенденты могут обратиться в отдел кадров УВД Баткенской области по адресу: город Баткен, улица Раззакова, 4. Телефоны: 0362250275; 0773977789.