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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Еще одна партия уведомила ЦИК, что не будет баллотироваться

Еще одно политобъединение — Аграрная партия — уведомило ЦИК, что не будет баллотироваться в Жогорку Кенеш. Об этом сообщает Центризбирком.

По данным ведомства, заявление рассмотрено сегодня на заседании. Партия также отзывает своих уполномоченных представителей.

Таким образом, на сегодня заявки аннулировали три политорганизации: Партия коммунистов Кыргызстана, «Демократ» и Аграрная партия. Намеривается отказаться от участия в выборах и партия «Бирик». Она, как известно, объединилась с «Мекеним Кыргызстан». Тогда из 44 партий останется 40, участвующих в выборах-2020.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162732/
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