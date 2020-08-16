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Общество

Влюбилась в горы и климат. Сибирячка Алена Пучкина о жизни в Кыргызстане

Алена Пучкина родилась в 1993 году в Красноярском крае. В детстве занималась лыжными гонками и спортивным туризмом, в университете — лыжным ориентированием и плаванием. Получила спортивное образование. Весной 2017-го приехала в Кыргызстан. Работает тренером по грудничковому плаванию и регулярно участвует в соревнованиях. Обладает огромным запасом энергии и позитивных эмоций и охотно делится ими с окружающими.

@alenapuchkina
Фото @alenapuchkina. Алена Пучкина близ Бишкека

— Как вы попали в Кыргызстан?

— Познакомилась с кыргызстанцем. Он жил в Красноярске, а здесь у него были родственники. Как-то мы приехали в отпуск. Нас покорил хороший климат и прекрасные горы. Решили перебраться сюда. Сейчас здесь со мной один родной человек — сын Дима. Ему скоро шесть лет.

— Вам здесь что-то напоминает о родине?

— В горах иногда охватывает ностальгия — рельеф похож на красноярский. А так отличия большие. В том же климате. Снег у нас выпадает в начале ноября и лежит до апреля. Зима стойкая с морозами до минус 40. Лето теплое, но короткое.

— Что вас удивило в Кыргызстане?

— Первые полгода удивлялась постоянно. В России лет пять не видела торговых ларьков. А тут их много.

В свободном доступе мало игровых площадок — возможностей для досуга с детьми не хватает. На площадках в торговых центрах слишком многолюдно — насладиться отдыхом сложно. Детские мероприятия — редкость или плохо рекламируются. В России с этим проще. В интернете есть все анонсы. Уже в 2,5 года мы ходили в театры и кружки, развивающие мелкую моторику. Развит активный досуг: часто проводятся спортивные и культурные массовые мероприятия, в том числе для матерей. В Красноярске есть огороженная территория, где катаются на велосипедах и роликах, и нет машин. Я участвовала в забеге на пять километров на роликах с детской коляской.

@alenapuchkina
Фото @alenapuchkina. Алена Пучкина близ Бишкека

Пользоваться общественным транспортом в Бишкеке тяжело. Маршрутки маленькие, без кондиционеров. Дышать нечем. Поэтому вскоре после приезда купила велосипед с креслом для сына. Многие удивлялись, видя нас на дорогах. Спрашивали, опасно ли это, боится ли ребенок, устаю ли я. Теперь смотрю — многие на таких ездят. Для меня это была хорошая тренировка. Езда с ребенком — это плюс 15-20 килограммов. В одиночку потом летишь как ракета. Возможно, поэтому сразу пошли хорошие результаты в спорте. Особенно на велогонках.

В 2019 году выступила на 15-20 стартах по велоспорту, бегу и триатлону. На многие брала сына — с удовольствием участвовал в детских забегах.

— Помните первые соревнования, в которых вы здесь участвовали?

— Шоссейная гонка (в категории МТБ) осенью 2017-го. Увидев меня, другие участники удивились, но промолчали. Потом рассказали свое первое впечатление — незнакомка на китайском велосипеде с багажником и фонариками. Велосипед у меня был не самый плохой, однако у спортсменов такие не котируются. Перед стартом ребята предложили открутить багажник, чтобы избавить от лишнего груза. Я сказала: «Обратно потом поставите? Мне сразу после гонки с сыном кататься». Заняла второе место. Очень понравилось. Влилась в спортивную компанию. Стали приглашать на другие соревнования.

Ныне имею множество знакомых. 80-90 процентов — любители спорта и активного образа жизни. Куда бы ни шла, меня там точно кто-то знает (при этом я могу его не знать).

@alenapuchkina
Фото @alenapuchkina. Алена Пучкина в Бишкеке

— Чем еще занимаетесь?

— Путешествую. Была на Иссык-Куле и во всех ближайших к Бишкеку ущельях. Изучаю английский язык, чтобы при необходимости уверенно чувствовать себя в других странах.

— Появилось любимое место?

— Иссык-Куль. В этом году отдыхала там шесть раз. Объездила южный берег, посетила ущелья и водопады. Бывала и в другие года. Зимой каталась в Караколе на лыжах.

— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— В моем окружении люди открытые, доброжелательные, приветливые и немножко беззаботные. Спортивное сообщество дружное. Тепло общаемся, всегда готовы друг другу помочь.

Простые люди — хорошие. Помню, бегала на Иссык-Куле. Хотела попить из колонки, но она не работала. Рядом в палисаднике мужчина что-то поливал. Увидев меня, предложил воды.

В местах большого скопления людей некоторые толкаются. Другие плюют. Думаю: это ваша земля, по ней ходят ваши дети. Какой пример вы подаете? Поведение водителей и пешеходов адекватным не назовешь. Через пешеходный переход тебя просто так не пропустят — надо перебегать.

— Какие блюда национальной кухни понравились, а какие смутили?

— Нравится лагман, особенно жареный. Манты — тоже неплохо. Первый кумыс, который попробовала, оказался неудачным. Когда угостили вновь, было безумно вкусно. Он вошел в мой рацион.

Однажды на праздник бабушка сына по отцовской линии разделывала барана. Меня это слегка шокировало. Не хотела бы в этом участвовать. Как традицию это уважаю.

— Чего вам не хватает в Кыргызстане?

— Живого общения с близкими и настоящей зимы. Периодически ездим с сыном в Россию. Катаемся на лыжах, лепим снеговиков, играем в снежки. Иногда думаю вернуться насовсем. Родину ведь ничто не заменит. С другой стороны, к Кыргызстану мы уже привыкли. Тут немало хорошего. Ближайшие год-два точно будем здесь. Возможно, останемся навсегда.

— Изменили бы здесь что-то, представься такая возможность?

— Многое. Например, в сфере образования. Может, и есть хорошие преподаватели, но престиж вузов низок. Техническая оснащенность оставляет желать лучшего. Не хотела бы, чтобы сын получал здесь высшее образование.

Государство не особо поддерживает население — за пандемию появилось много недовольных предпринимателей и других людей. Надеюсь, скоро она закончится, люди сделают выводы и заживут дальше с новыми силами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162137/
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