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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Крушение вертолета. Командир экипажа не имел права передавать штурвал другому

Командир экипажа разбившегося в Энильчеке вертолета Сапарали Бекмурзаев не имел права передавать свои функции другому летчику. Об этом 24.kg сообщила адвокат обвиняемого в крушении вертолета Эмиля Бекболотова.

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По ее словам, допрошенные во время следствия свидетели показали, что на борту находилась женщина. Ей оказалась начальник медсанчасти Перизат Мукашева.

«По словам свидетелей, командир Сапарали Бекмурзаев менялся местами с молодыми пилотами, а после разговаривал с Мукашевой. По функциональным обязанностям он не имел на это права. Кроме того, Сапарали Бекмурзаев не имел права самостоятельно принимать решение о передаче возложенных на него полетных функций», — сказала Чынара Джакупбекова.

Адвокат отметила, что, согласно уставу внутренней службы Вооруженных сил, командир перед отдачей приказа обязан всесторонне оценить обстановку и предусмотреть меры по обеспечению его выполнения, чего Бекмурзаев не сделал.

Командир несет ответственность за приказ и его последствия, сответствие приказа законодательству, злоупотребление властью и ее превышение или служебных полномочий в отдаваемом приказе и непринятие мер по его выполнению.

«По словам свидетелей, примерно в 8.00 вертолет полетел к Южному Энильчеку. При посадке ударился о землю одной стороной. В этот момент Сапарали Бекмурзаев, сидевший рядом с женщиной, побежал в кабину пилота и выхватил штурвал. Затем воздушное судно перевернулось. В результате пострадали туристы и военнослужащие», — добавила Чынара Джакупбекова.

Напомним, 9 июля 2018 года военный вертолет Ми-8 МТВ потерпел крушение в горах Южного Энильчека. По версии Генштаба, ЧП произошло во время спасательной операции. Из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый бок. В результате крушения пострадали шесть человек — трое военнослужащих и трое туристов. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Однако обвинение предъявили только летчику 3-го класса Эмилю Бекболотову. Командир войсковой части № 23565, где расположена авиабаза СВО, полковник Сапарали Бекмурзаев и полковник Владимир Верещагин уволены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162130/
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