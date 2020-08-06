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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. Сапар Исаков просит встречу с адвокатами

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.

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Сегодня процесс проходил в онлайн-режиме. Бывший премьер-министр присутствовал на заседании из колонии, где он отбывает наказание и по делу о модернизации Бишкекской ТЭЦ. Однако на процесс из-за болезни не явился его адвокат Бакытбек Автандил уулу.

Сапар Исаков попросил судебную коллегию, чтобы представителям защиты разрешили с ним свидание в колонии.

«У меня единственная просьба, чтобы вы разрешили моим адвокатам приехать ко мне для обсуждения дела, нужно посоветоваться с ними», — сказал бывший премьер.

24.kg
Фото 24.kg. Сегодня процесс проходил в онлайн-режиме
Судьи отметили, что посещать подзащитных адвокатам никто не запрещает. Возможно, они не могут пройти из-за ситуации с коронавирусом, это решает руководство колонии.

Конференц-связь постоянно подводила: Сапар Исаков не слышал, о чем говорили судьи, были помехи.

Следующее заседание суда назначено на 11 августа.

Напомним, Первомайский районный суд столицы (первая инстанция) признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова по статье 319 «Коррупция» УК КР и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Он должен выплатить государству 247 миллионов 650 тысяч 281 сом.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161791/
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