Они боролись за наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса

Из-за нехватки средств индивидуальной защиты и неготовности системы здравоохранения к вспышке коронавируса медики Кыргызстана первыми оказались под ударом. Многие из них отдали жизни для того, чтобы спасти пациентов.

Медики, которых мы потеряли

На 29 июля в республике зарегистрировано 34 тысячи 512 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией. В том числе 16 тысяч 115 случаев коронавируса и 18 тысяч 397 — внебольничной пневмонии.

С начала вспышки коронавирус выявлен у 2 тысяч 711 медработников.

Резкий рост числа зараженных медиков произошел именно за последний месяц. Если за март-апрель зарегистрировано всего 830 случаев коронавируса среди медицинских сотрудников, то к 29 июля их стало 2 тысячи 711.

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Причин для этого много. Медики болеют чаще, потому что именно они находятся в эпицентре вспышки. Играет роль и отсутствие должного инфекционного контроля. Но наш анализ показал, что во многом большое количество заражений связано с нехваткой средств индивидуальной защиты.

Статистика и реальность расходятся

13 июля 2020 года начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова сообщила, что в стране зарегистрировано пять случаев смерти от коронавируса среди медицинских работников.

По ее данным, скончались четыре врача и один медработник.

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Но уже 22 июля глава управления человеческих ресурсов и организационной работы МЗ КР Айгуль Бообекова в эфире канала «Ала-Тоо-24» заявила, что с начала пандемии умерло 29 медиков. В том числе 20 врачей.

Однако в отечественной группе «Светлой памяти умерших от COVID-19 и пневмонии» уже более 40 имен медсотрудников, которых не стало за период пандемии.

Вечной памяти героев

Сегодня, в День траура по жертвам коронавируса, 24.kg вспоминает тех, кто отдал свои жизни в борьбе с новой опасной инфекцией. В нашем списке не только медики, которые скончались после заражения, но и те, кто умер от внебольничной пневмонии.

По официальным данным Минздрава, первой жертвой коронавируса стала руководитель группы семейных врачей бишкекского ЦСМ № 3 Жузумкан Кокумбаева.

Однако еще до этого, в начале апреля, в Сузаке скончался врач-психиатр Бахтияр Авилов. Он принимал в обсервации первых паломников из малой умры, у которых анализы на COVID-19 оказались положительными. У самого медика тест был отрицательным, но причиной смерти Министерство здравоохранения назвало пневмонию.

2 июня умер врач-фтизиатр Центра семейной медицины Кара-Кульджинского района Ошской области Альберт Исмаилов.

30 июня стало известно о смерти ординатора медцентра МВД по Ошу и одноименной области Жамал Тазабековой.

1 июля скончался специалист в области амбулаторной хирургии и болезней легких, хирург Мурат Джумабеков.

В тот же день умерла медсестра Группы семейных врачей (ГСВ) № 27 в жилмассиве «Ак-Орго» Нуржамал Сейтекова.

2 июля сообщили о смерти 59-летней акушерки в Ноокатской территориальной больнице Майрамхон Сактановой.

Там же от инфаркта скончался врач Орозали Абдухалимов, у которого был подтвержден коронавирус.

В тот же день стало известно, что от острой легочной недостаточности умер хирург, заслуженный врач Кыргызстана Исхар Фунлоэр.

4 июля родственники сообщили о кончине от пневмонии экс-замминистра здравоохранения, профессора Абдиманапа Муратова.

А Кыргызская медицинская ассоциация заявила о смерти акушерки родильного дома № 2 в Бишкеке Зайды Терекбаевой.

6 июля после двусторонней пневмонии ушел из жизни один из опытнейших специалистов здравоохранения Кыргызстана, врач-нейрохирург высшей категории, главный нейрохирург Минздрава Бектемир Мукамбетомуров.

В тот же день близкие сообщили, что в селе Новопокровка Иссык-Атинского района Чуйской области скончался врач Валерий Гаук.

7 июля в МЗ КР заявили о смерти сразу двух медиков. Умерли врач-педиатр, заведующий детским отделением Иссык-Кульской областной больницы Эдиль Садыков и заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора Оша Артыкбай Эралиев.

8 июля не стало врача ЛОР-отделения Ошской областной межтерриториальной детской больницы Жангара Абдыхаликова.

В этот же день стало известно о кончине гепатолога-инфекциониста Умиджан Мусаевой и врача Центра семейной медицины № 7 Бишкека Каныш Молдомусаевой.

Фельдшер сельского аймака Арал Тюпского района Чынар Турускелдиева скончалась также 8 июля от воспаления легких.

9 июля не стало врача-нарколога Республиканского центра наркологии Анары Айдаркуловой и медсестры в Национальном научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения в Аламединском районе Кулуйпы Акчороевой.

11 июля коллеги сообщили о смерти после продолжительной болезни профессора, декана факультета «Лечебное дело № 2» КГМА имени Исы Ахунбаева Чолпон Калканбаевой. В социальных сетях при этом заявляли, что у нее была двусторонняя пневмония.

12 июля стало известно, что на 64-м году жизни скоропостижно скончался доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической реабилитологии и физиотерапии Кыргызской государственной медицинской академии Раушанбек Алымкулов.

В этот же день умер военный врач Ратан Курманбаев. О его смерти сообщила родственница, информацию подтвердили и в Генштабе.

13 июля прямо на рабочем месте в стационаре гостиницы Discovery скончалась студентка Кыргызской государственной медицинской академии Адинай Мырзабекова.

В этот же день не стало врача-офтальмолога в центре семейных врачей «Медигос» Ноокатского района Эргешали Айдарова.

14 июля от пневмонии умерла старший диспетчер оперативного отдела Центра экстренной медицины Бишкека Акылай Ажибаева.

15 июля стало известно о кончине врача высшей категории, опытного анестезиолога и директора Ошского областного центра крови Осмонали Шамшидова и главного врача центра профилактики заболеваний Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ноокатского района Айчурек Келдибековой.

15 июля скончался и 27-летний врач Национального центра кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова Жумабай Бекмуратов.

16 июля умерли заместитель директора межобластной объединенной клинической больницы, заслуженный врач Кыргызстана Темиркан Жарматова и хирург-проктолог Турат Кулжабаев.

17 июля скончался врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Шайназар Закиров.

В ночь с 17 на 18 июля ушла из жизни бывший заместитель министра здравоохранения КР, первый директор Фонда обязательного медицинского страхования Бейшекан Калиева.

В этот же день коллеги сообщили о смерти врача-эндокринолога ЦСМ № 12 Бишкека Гульмиры Кадыровой.

18 июля от внебольничной пневмонии в возрасте 62 лет умерла врач высшей категории, директор Иссык-Кульского районного центра семейной медицины Бубуайым Жээнбаева.

Кроме того, в этот же день стало известно о кончине врача-кардиолога Кумушбека Алтыкеева и микрохирурга Бакыта Омурзакова.

19 июля от пневмонии скончались директор Октябрьского ЦСМ Сыядакан Кадыралиева и врач-терапевт в Сузакском районе Джалал-Абадской области Анар Чимбердиева.

20 июля в реанимации Национального госпиталя умер врач-хирург, кандидат медицинских наук, доцент Эрмек Носинов.

21 июля скоропостижно скончался профессор, врач-уролог клиники «Мемориал» Жаныбек Мамбетов.

В тот же день заведующий отделением № 1 Чуйской туббольницы Асан Тойчуев сообщил о смерти врача Гулизы Тыналиевой и медработницы Раисы Тесленко.

От осложнений, вызванных коронавирусом, утром 24 июля умер заведующий хирургическим отделением территориальной больницы Араванского района Ошской области Журавой Акимжанов.

26 июля стало известно, что скончалась заведующая терапевтическим отделением Городской клинической больницы № 1 Бишкека Бегайым Исакова.

В тот же день в администрации Чуйского района сообщили о кончине заместителя директора Центра семейной медицины указанного района Кулжамал Джумабаевой.

Утром 27 июля от ранее диагностированной внебольничной пневмонии ушел из жизни заведующий реанимационным отделением Иссык-Кульской территориальной больницы Сарбагыш Иманалиев.