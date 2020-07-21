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Общество

Завершаются работы по обустройству трассы Ош — Баткен — Исфана — Худжант

На сегодня завершаются работы по обустройству трассы в рамках проекта по реабилитации участков дорожного коридора Ош — Баткен — Исфана — Худжант. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Отмечается, что общая протяженность трассы составляет около 56 километров. Стоимость проекта оценивается в $54 миллиона. При этом в рамках проекта выявлена экономия средств по строительным работам. Изначально на строительные работы было предусмотрено порядка $39,2 миллиона, а по факту подрядчику оплачено чуть более $30 миллионов.

На сэкономленные средства закуплена динамическая система весогабаритного контроля (ДСВК) в контрольно-пропускных пунктах «Сосновка», «Кемин», «Каратай», «Жан-Арык» и «Кок-Тала», «Ак-Тилек», «Чалдовар» и «Чон-Капка». Оборудование эксплуатируется в должном режиме. Кроме того, за счет экономии закуплена еще дорожная техника для управления автомобильной дороги Бишкек — Ош, рассказали в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160117/
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