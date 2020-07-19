Почему француженка Анук Гоийе полюбила Орто-Сайский рынок

Студентка из Франции Анук Гоийе учится во французском Институте политических исследований Sciences Pо. В Кыргызстан приехала в конце августа 2019-го на третий год бакалавриата в АУЦА. Изучала политику и политологию. Но из-за пандемии коронавируса Анук пришлось покинуть республику и вернуться на родину.

Она рассказала 24.kg, за что полюбила эту страну.

Фото фото из личного архива. Анук Гоийе полюбила Кыргызстан за гостеприимство

— Захотелось открыть для себя совершенно не знакомое мне государство. И, если честно, до приезда сюда я знала совсем не много о КР и регионе в целом. Была заинтригована и очарована пейзажами и культурой Центральной Азии, как только начала проявлять к ней интерес.

— Что вас удивило в Бишкеке и Кыргызстане?

— Я была очарована гостеприимством людей, которых встретила в Кыргызстане и Центральной Азии. Это ценное качество народа в большинстве случаев подчеркивается туристическими агентствами, и я могу подтвердить, что это не легенда.

Люди в КР всегда готовы прийти на выручку, когда видят, что вы потерялись или нуждаетесь в какой-либо помощи. Анук Гоийе

Я также оценила то, что местные жители улыбаются намного больше в любых ситуациях по сравнению с людьми в Европе, и мне это очень понравилось.

Единственное, что меня немного расстраивало, — это сложность в общении. Поскольку я не очень хорошо говорю по-русски и вообще не говорю по-кыргызски, мне иногда было трудно вести беседы с людьми по всему Кыргызстану. Тем не менее мы всегда находили другие способы общения: через взгляды, улыбки и жесты, и это было потрясающе!

Фото фото из личного архива. Анук Гоийе нравятся горные пейзажи

Поскольку я училась в Американском университете в Центральной Азии, мне было легко найти хороших друзей, и языковой барьер на самом деле не был проблемой. Учащиеся в АУЦА очень дружелюбны ко всем студентам по обмену, и я очень рада, что у меня есть друзья из всех стран Центральной Азии. Это действительно хорошие друзья, ради которых, уверена, захочу вернуться, чтобы их увидеть!

— Вам понравился Бишкек? Какое ваше любимое место в этом городе?

— Мне очень понравилась столица Кыргызстана. Думаю, что иностранец, если он не проводит много времени в городе, не сможет оценить его по достоинству. Однако, прожив почти девять месяцев в Бишкеке, я чувствовала себя комфортно, и мне даже понравилось пользоваться маршрутками для передвижения по городу!

У меня есть два любимых места в столице: Орто-Сайский базар и парк имени Ататюрка. Анук Гоийе

Рынок находится недалеко от места, где я жила, и мне нравилось ходить туда за покупками. Это очень красочное место, и мне было бы трудно найти подобное во Франции!

Парк имени Ататюрка большой и тихий. Я провела там много солнечных дней с моими друзьями за чтением и игрой в карты. Эти теплые воспоминания навсегда останутся в моей памяти.

— Что бы вы хотели изменить в Бишкеке?

— Было бы хорошо, если бы в Бишкеке стало безопаснее ездить на велосипеде. Сейчас дороги опасны: автомобили и маршрутки неосторожны с велосипедистами и нет инфраструктуры для их защиты. Что касается будущего, принимая во внимание изменение климата, пандемию и так далее, велосипеды являются идеальным способом передвижения по городу, и муниципалитет должен отдать им предпочтение.

Фото фото из личного архива. Анук Гоийе много путешествовала по Кыргызстану

— Где-то еще, кроме столицы, успели побывать?

— Мне удалось съездить в Ош на выходных с друзьями, это было действительно интересно. Я также много путешествовала за пределами столицы: была в Ала-Арче, на Иссык-Куле, Сон-Куле и во многих других местах Чуйской и Нарынской областей.

В Кыргызстане одни из самых красивых пейзажей, которые я видела в своей жизни, прекрасные горы и степи. Везде, куда бы ни поехала, .

Всегда буду помнить тот Млечный путь, который мне удалось увидеть на Сон-Куле. Не думаю, что смогу увидеть такую же красоту где-нибудь еще. Анук Гоийе

— Какие блюда национальной кухни вам нравятся?

— Больше всего из национальной кухни мне понравился плов. Я часто его ела, и каждый раз вкус блюда был разный, но всегда было вкусно. Я также попробовала кумыс, и мне он тоже очень понравился.