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Общество

На митинге против манипулирования информацией требуют от инициатора сдать мандат

В Бишкеке около здания Жогорку Кенеша проходит митинг против закона о манипулировании информацией.

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В Бишкеке проходит митинг против закона о манипулировании информацией

Около 50 участников акции протеста требуют, чтобы инициатор изменений в закон Гульшат Асылбаева сдала свой мандат.

По словам активиста Урмата Жаныбаева, депутаты в первом чтении приняли документ незаконно.

«Для того чтобы принять законопроект, за него должен голосовать 61 депутат. Однако на момент голосования в зале присутствовало всего 30. Это лицемерие и ложь происходят на наших глазах», — сказал Урмат Жаныбаев.

Отметим, сегодня нардепы должны в режиме двух чтений рассмотреть законопроект Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией.

Ранее юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты отмечали, что законопроект дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157342/
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