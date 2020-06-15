МВД в очередной раз обещает выплатить компенсацию милиционерам

Проект постановления о выплате сотрудникам милиции, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, проходит процедуру согласования с соответствующими государственными органами. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Читайте по теме ГУВД Бишкека опровергает недовольство участковых: все на службе

В ведомстве вновь пообещали, что милиционерам выплатят надбавки в ближайшее время.

«В положении о дополнительных выплатах указано, что в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах устанавливаются оклады по воинским должностям и оклады по воинским званиям в тройном размере. Один оклад по воинским должностям и по воинским званиям сотрудники ОВД республики получают с заработной платой, остается выплата по двум окладам. Во время действия ЧП милиционеры несли службу в условиях казарменного положения. Составлен табель учета рабочего времени личного состава органов внутренних дел и военнослужащих Внутренних войск МВД, задействованных в условиях режима чрезвычайного положения, и утвержден комендантами. Полные данные о выделении дополнительных денежных средств направлены в Минфин», — сообщили в МВД.

Ранее уполномоченные участковые рассказали, что решили не выходить на службу, потому что им не выплатили обещанные компенсации за службу во время действия режима чрезвычайного положения. Однако в ГУВД эту информацию опровергли.