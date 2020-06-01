Адвокат объяснил, что требует от правительства правозащитник Азимжан Аскаров

Адвокат пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова Валерьян Вахитов объяснил 24.kg, что требует от правительства через суд его подзащитный. Сегодня в административном суде Бишкека состоялось первое слушание.

По его словам, Азимжан Аскаров и он, как юрист, представляющий его интересы, прекрасно понимают — своим постановлением кабмин освободить из тюрьмы осужденного не может, это не судебная инстанция. Но правительство обязано представить механизм исполнения рекомендаций Комитета ООН по правам человека и выплатить компенсацию Аскарову как жертве пыток и судебного произвола.

«Мы не можем указать в исковом требовании сумму компенсационной выплаты, поскольку ее должен определить суд, и правительство, согласно международным договоренностям, должно выделить эти средства», — пояснил Валерьян Вахитов.

Комитет ООН призвал власти Кыргызстана освободить правозащитника и при необходимости провести повторное расследование дела и возместить причиненный Азимжану Аскарову ущерб. Но ни одно из этих требований не было выполнено. Валерьян Вахитов

Следующее судебное заседание по рассмотрению жалобы Азимжана Аскарова к правительству Кыргызстана назначено на 12 июня.

Напомним, что Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов отправить дело на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.