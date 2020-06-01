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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

У Первомайского райсуда еще один митинг. В поддержку Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке возле здания Первомайского районного суда проходит еще один митинг.

К зданию суда пришли сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В числе участников акции протеста его супруга Раиса Атамбаева, а также сыновья Кадырбек и Сеид.

Участники акции требуют свободу Алмазбеку Атамбаеву.

По словам Кадырбека Атамбаева, силовики пытались учинить препятствия тем, кто хотел прийти на процесс. В частности, из машин МЧС через громкоговоритель просили людей оставаться дома.

Ранее тут же начался митинг против бывшего главы государства. Одна из участниц — председатель фонда «Мээр жазы» Ыргалай Бекмуратова заявила, что Алмазбек Атамбаев должен понести уголовную ответственность за преступления, которые совершил во время правления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154368/
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