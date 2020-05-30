Кафе игнорируют санитарные правила. Как выявляют и штрафуют нарушителей норм

В Бишкеке с 25 мая после двухмесячного перерыва возобновили свою работу точки общественного питания, а именно летние кафе и рестораны. Главные требования к ним — оборудовать посадочную зону так, чтобы число посетителей во всем заведении не превышало 50 человек. При этом между столами должна быть обязательная дистанция в 1,5-2 метра плюс санитайзеры.
Отметим, мэрия столицы активно проводит рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических требований, составляют протоколы, штрафуют и в крайнем случае — закрывают.
Журналист 24.kg решил посмотреть, как на самом деле обстоят дела с соблюдением санитарных норм и предписаниями уполномоченных органов. Совместно с сотрудниками ЦГСЭН Бишкека и санитарными специалистами экологической инспекции прошлись по нескольким заведениям, расположенным в южной части столицы.
«Сария»: генуборка раз в неделюПервой точкой проверки стало популярное среди жителей южной части города кафе «Сария». При входе в заведение у проверяющих и журналистов никто не измерил температуру и не предложил обработать руки антисептиком. Позже администратор оправдывалась, что эти процедуры обязательны и для этого привлечен отдельный сотрудник, который дежурит у главного входа в заведение. Но на деле в кафе может зайти любой человек и его никто не проверяет.
Как выяснилось, генеральную уборку здесь проводят только раз в неделю, санитары призвали администрацию кафе делать ее чаще. Врачи ЦГСЭН столицы составили протокол обследования и пригласили руководителя общепита в Санэпидемстанцию в понедельник для составления протокола о нарушении.
«Ходжа Насреддин»: освободите помещениеДалее комиссия направилась в ресторан «Ходжа Насреддин» на Южной магистрали. Аналогичная ситуация и здесь: на входе не установлен санитайзер, а температуру никто не проверяет. Количество гостей заведения в разы превышает норму. Вместо положенных 50 посетителей в этот вечер собралось больше ста человек. В ресторане функционируют все залы и летняя зона. Представитель заведения заявила, что не знала об ограничениях в 50 человек по всей территории объекта.
Специалисты составили протокол, выписали штраф 16 тысяч сомов и дали час на то, чтобы администрация устранила нарушения и попросила своих посетителей освободить ресторан.
Asgard, убавьте звук!Следующая точка проверки — паб Asgard. Здесь все предписанные санитарные нормы и дистанцию между посетителями и столами соблюдают. На входе у гостей проверяют температуру, санитайзеры стоят не только у главной двери, но и на каждом столе.
Чайхана Navat: администраторам закон не писанЧайхана Navat не соблюдает нормы по посадочным местам на 50 человек. В заведении работают две летние площадки и крытый зал. Тем не менее, по словам администратора, они рассаживают своих гостей в двух метрах друг от друга (через стол).
Во всех заведениях инспекторы составили протоколы по статьям 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» и 150 «Нарушение санитарно-эпидемиологических норм» Кодекса о нарушениях.
Отметим, что выписанные штрафы нарушители обязаны оплатить в течение месяца. В случае уклонения от уплаты вопросы будут решать в судебном порядке.