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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кафе игнорируют санитарные правила. Как выявляют и штрафуют нарушителей норм

В Бишкеке с 25 мая после двухмесячного перерыва возобновили свою работу точки общественного питания, а именно летние кафе и рестораны. Главные требования к ним — оборудовать посадочную зону так, чтобы число посетителей во всем заведении не превышало 50 человек. При этом между столами должна быть обязательная дистанция в 1,5-2 метра плюс санитайзеры.

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Отметим, мэрия столицы активно проводит рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических требований, составляют протоколы, штрафуют и в крайнем случае — закрывают.

Журналист 24.kg решил посмотреть, как на самом деле обстоят дела с соблюдением санитарных норм и предписаниями уполномоченных органов. Совместно с сотрудниками ЦГСЭН Бишкека и санитарными специалистами экологической инспекции прошлись по нескольким заведениям, расположенным в южной части столицы.

«Сария»: генуборка раз в неделю

Первой точкой проверки стало популярное среди жителей южной части города кафе «Сария». При входе в заведение у проверяющих и журналистов никто не измерил температуру и не предложил обработать руки антисептиком. Позже администратор оправдывалась, что эти процедуры обязательны и для этого привлечен отдельный сотрудник, который дежурит у главного входа в заведение. Но на деле в кафе может зайти любой человек и его никто не проверяет.

В заведении установили 32 стола по четыре посадочных места каждый. Здесь очередное нарушение, по простому подсчету, заведение рассчитано на 128 человек, а не на 50, как положено сегодня. Следующее нарушение — дистанция между столами менее 1,5 метра. Некоторые диваны поставили впритык друг к другу.

Как выяснилось, генеральную уборку здесь проводят только раз в неделю, санитары призвали администрацию кафе делать ее чаще. Врачи ЦГСЭН столицы составили протокол обследования и пригласили руководителя общепита в Санэпидемстанцию в понедельник для составления протокола о нарушении.

24.kg
Фото 24.kg. Дистанцию между столами не соблюдают

«Ходжа Насреддин»: освободите помещение

Далее комиссия направилась в ресторан «Ходжа Насреддин» на Южной магистрали. Аналогичная ситуация и здесь: на входе не установлен санитайзер, а температуру никто не проверяет. Количество гостей заведения в разы превышает норму. Вместо положенных 50 посетителей в этот вечер собралось больше ста человек. В ресторане функционируют все залы и летняя зона. Представитель заведения заявила, что не знала об ограничениях в 50 человек по всей территории объекта.

Плюс ко всему администрация не фиксирует данные о своих гостях. Напомним, одно из требований для кафе и ресторанов — записывать паспортные данные всех клиентов. Но мало кто подчиняется этому правилу.

Специалисты составили протокол, выписали штраф 16 тысяч сомов и дали час на то, чтобы администрация устранила нарушения и попросила своих посетителей освободить ресторан.

Администрацию кафе предупредили: если при повторной проверке вновь выявят аналогичные нарушения, будет составлен протокол согласно Кодексу о проступках, где штраф может достигать до 300 тысяч сомов.

Asgard, убавьте звук!

Следующая точка проверки — паб Asgard. Здесь все предписанные санитарные нормы и дистанцию между посетителями и столами соблюдают. На входе у гостей проверяют температуру, санитайзеры стоят не только у главной двери, но и на каждом столе.

Внимание инспекторов привлекло лишь то, что в заведении после 22.00 громко играла живая музыка, что тоже является нарушением. Согласно распоряжению мэрии, в это время выступления музыкантов и танцы запрещены — звучать может только фоновая негромкая музыка.

Чайхана Navat: администраторам закон не писан

Чайхана Navat не соблюдает нормы по посадочным местам на 50 человек. В заведении работают две летние площадки и крытый зал. Тем не менее, по словам администратора, они рассаживают своих гостей в двух метрах друг от друга (через стол).

Официанты экипированы: защитные шлемы или маски, перчатки есть у каждого. Однако администратор заведения не соблюдает требования и контактирует с людьми без маски.

Во всех заведениях инспекторы составили протоколы по статьям 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» и 150 «Нарушение санитарно-эпидемиологических норм» Кодекса о нарушениях.

Отметим, что выписанные штрафы нарушители обязаны оплатить в течение месяца. В случае уклонения от уплаты вопросы будут решать в судебном порядке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154198/
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