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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Раненому пограничнику требуется операция в Москве

Раненому во время конфликта на кыргызско-таджикской границе военнослужащему требуется операция в Москве. Об этом сообщают его родственники.

По их словам, они обратились к премьер-министру страны Мухаммедкалыю Абылгазиеву.

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Пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев сообщил в соцсетях, что вопрос находится на контроле. «Проведены встречи с матерью солдата и рассмотрены два варианта проведения операции. Прошел консилиум в Бишкеке, врачи могут провести операцию здесь, но родители просят в Москве. В связи с закрытием границ прорабатывается вопрос его транспортировки в Москву», — сообщил Адилет Султаналиев.

Напомним, 8 мая военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь по кыргызстанским пограничникам. Трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. Двое уже выписаны из больницы.

В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153714/
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